महिला एशिया कप 2026 में छक्कों की बारिश, भारत-बांग्लादेश मैच ने तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड, ये हैं टॉप-5 मुकाबले

महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल का टिकट कटाया, लेकिन इस मुकाबले ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दुबई में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों की ओर से कुल 11 छक्के लगे, जो महिला टी20 एशिया कप के इतिहास में किसी एक मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का नया रिकॉर्ड है.

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 149/4 का स्कोर बनाया. टीम की ओर से शेफाली वर्मा ने 40 गेंदों में 64 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें कई दर्शनीय छक्के शामिल रहे. प्रतिका रावल ने 20 रन बनाए, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर 24 रन बनाकर नाबाद रहीं. ऋचा घोष ने भी तेजतर्रार 21 रनों का योगदान दिया, जिससे भारत मजबूत स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा.

रैंक मुकाबला छक्के वेन्यू वर्ष 1 भारत vs बांग्लादेश 11 दुबई 2026 2 भारत vs हांगकांग 9 दुबई 2026 3 श्रीलंका vs भारत 8 दांबुला 2024 4 श्रीलंका vs मलेशिया 7 दांबुला 2024 5 भारत vs मलेशिया 6 सिलहट 2022 5 भारत vs यूएई 6 दांबुला 2024

इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 109/7 रन ही बना सकी. दिलारा अख्तर, शोभना मोस्तरी और कप्तान निगार सुल्ताना ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें बड़ी साझेदारी बनाने का मौका नहीं दिया. दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लेकर मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया, जबकि नंदिनी शर्मा ने आखिरी ओवर में दो विकेट लेकर जीत सुनिश्चित कर दी.

हालांकि इस मुकाबले की सबसे बड़ी चर्चा रिकॉर्ड 11 छक्कों की रही. इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया यह मैच महिला टी20 एशिया कप इतिहास का सबसे अधिक छक्के वाला मुकाबला बन गया. दिलचस्प बात यह है कि टॉप-5 की सूची में भारत तीन बार शामिल है, जो उसकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली को दर्शाता है.

