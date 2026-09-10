India vs Bangladesh Women LIVE Score Updates: महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से हो रहा है. टीम इंडिया ग्रुप-A में टॉप पर रहते हुए और शानदार रिकॉर्ड के साथ सेमीफाइनल में पहुंची हैं, वहीं 'बंगाल टाइग्रेस' ग्रुप-B में दूसरे स्थान पर रहने के बाद इस मुकाबले में उतर रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह 2024 के सेमीफ़ाइनल का ही रीमैच है, जिसमें भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी. (Live Score)
भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा.
बांग्लादेश महिला (प्लेइंग इलेवन): दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, शोभना मोस्टोरी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शर्मिन अख्तर, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, सुल्ताना खातून, मारुफा अख्तर.
India vs Bangladesh Women LIVE Score: भारत को दूसरे ही ओवर में लगा पहला झटका
भारत को दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा झटका लगा है. सुल्ताना खातून की गेंद पर स्मृति मंधाना 5 गेंदों में 2 रन बनाकर कैच थमा बैठीं, जिससे टीम इंडिया का पहला विकेट गिर गया.
India vs Bangladesh Women LIVE Score: भारत की संभली हुई शुरुआत
महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले ओवर में संभली हुई शुरुआत की है. टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 7 रन है, जिसमें शेफाली वर्मा ने एक चौके की मदद से 6 रन बनाए हैं.
India vs Bangladesh Women LIVE Score: टॉस के बाद क्या बोंली बांग्लादेश की कप्तान?
निगार सुल्ताना ने टॉस के बाद कहा कि, हालात को देखते हुए हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हमारे गेंदबाजों को पिच का फायदा मिले. मुझे लगता है कि यह एक नया दिन है. हम यहां अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए उत्साहित हैं क्योंकि काफी समय हो गया है. हमारे पास (2018) की कुछ अच्छी यादें ज़रूर हैं, लेकिन यह हम सभी के लिए एक अहम दिन है क्योंकि यह इस टूर्नामेंट में हमारा आखिरी मैच है. हो सकता है कि यह आखिरी मैच न हो क्योंकि अगर हम यहां अच्छा खेलते हैं, तो शायद हमें (फ़ाइनल में) एक और मौका मिल जाए. हम उसी प्लेइंग इलेवन के साथ खेल रहे हैं.
India vs Bangladesh Women LIVE Score: टॉस के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर का बयान
टॉस के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि, हमने पहले बैटिंग करने के बारे में सोचा था. खुशी है कि हमें यह मौका मिला. T20 ऐसा गेम है जिसमें आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते. हम उसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं. हम देखेंगे कि पावरप्ले कैसा रहता है और फिर तय करेंगे कि गेम में आगे कैसे बढ़ना है.
India vs Bangladesh Women LIVE Score: बांग्लादेश महिला टीम की प्लेइंग इलेवन
बांग्लादेश महिला (प्लेइंग इलेवन): दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, शोभना मोस्टोरी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शर्मिन अख्तर, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, सुल्ताना खातून, मारुफा अख्तर.
India vs Bangladesh Women LIVE Score: भारतीय महिला टीम की प्लेइंग इलेवन
भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा.
India vs Bangladesh Women LIVE Score: बांग्लादेश ने जीता टॉस
बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. ऐसे में अब टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है.
IND-W vs BAN-W LIVE Score: बांग्लादेश महिला टीम
बांग्लादेश महिला टीम: दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, शोभना मोस्तरी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शर्मिन अख्तर, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, सुल्ताना खातून, मारूफा अख्तर, फरजाना इस्मिन, शंजीदा अख्तर मेघला, सरमिन सुल्ताना, रितु मोनी