India vs Bangladesh Women LIVE Score Updates: महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से हो रहा है. टीम इंडिया ग्रुप-A में टॉप पर रहते हुए और शानदार रिकॉर्ड के साथ सेमीफाइनल में पहुंची हैं, वहीं 'बंगाल टाइग्रेस' ग्रुप-B में दूसरे स्थान पर रहने के बाद इस मुकाबले में उतर रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह 2024 के सेमीफ़ाइनल का ही रीमैच है, जिसमें भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी. (Live Score)

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा.

बांग्लादेश महिला (प्लेइंग इलेवन): दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, शोभना मोस्टोरी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शर्मिन अख्तर, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, सुल्ताना खातून, मारुफा अख्तर.