राहुल द्रविड़ के बेटे समित का तूफानी अंदाज, टी20 लीग में दिखाया 360 डिग्री अवतार

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ ने अपना 360 डिग्री अवतार दिखाया है. समित केएससीए टी20 ट्रॉफी मैच के दौरान ग्राउंड के चारों ओर अपने शानदार शॉट्स से सबको हैरान कर दिया. बैक-फुट, कट शॉट्स और लॉफ्टेड ड्राइव से लेकर कुछ बेहतरीन पुल तक, समित की बैटिंग उनके पिता के क्लास की झलक थी. उनकी बैटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 20 साल के समित ने हुबली के KSCA हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर हुबली टाइगर्स के खिलाफ मैच में अपनी टीम कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स के लिए 23 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 32 रन बनाए.

दूसरे विकेट के लिए की अहम साझेदारी

बात अगर इस मुकाबले की करें तो रोहन पाटिल और प्रवीण दुबे के अर्धशतकों के बाद निश्चिथ राव ने तीन विकेटों के दम पर बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने हुबली टाइगर्स के खिलाफ ज़बरदस्त मुकाबले के बाद दो रन से रोमांचक जीत दर्ज की.

बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने रोहन पाटिल (38 गेंदों पर 64 रन) और प्रवीण दुबे (28 गेंदों पर 51 रन) के अर्द्धशतकों के दम पर 203/7 का स्कोर खडा किया. रोहन और समित द्रविड़ (23 गेंदों पर 32 रन) के दूसरे विकेट के लिए 70 रन जोड़. इसके बाद समित आउट हुए. रोहन ने इसके बाद प्रवीण दुबे के साथ 51 रन की पार्टनरशिप करके मोमेंटम बनाए रखा. जिसके बाद शिवराज ने पारी के आखिर में सिर्फ सात गेंदों पर 23 रन की तेज पारी खेली.

जीत के लिए 204 रन का पीछा करते हुए, हुबली टाइगर्स को अनीश्वर गौतम (23 गेंदों पर 34 रन), शिवकुमार रक्षित (30 गेंदों पर 41 रन) और मनवंत कुमार (22 गेंदों पर 60 रन) को रन चेज में बनाए रखा. अभिनव मनोहर की 15 गेंदों पर 21 रनों की पारी के दम पर मैच को आखिरी गेंद तक लेकर गई. हुबली टाइगर्स को आखिरी गेंद पर जीत के लिए पांच रन चाहिए थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई. निश्चिथ राव (3/27) और विद्वाथ कवरप्पा (2/55) ने ब्लास्टर्स के लिए गेंद से कमाल दिखाया.

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