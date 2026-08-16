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अश्विन ने चुने अपने ऑलटाइम टॉप-3 भारतीय टेस्ट बल्लेबाज, गावस्कर का नाम गायब

R Ashwin Names His Top 3 Indian Test Batters: अश्विन ने भारत के तीन सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाजों का चुनाव किया है लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि भारतीय स्पिनर ने गावस्कर का चुनाव नहीं किया है.

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अश्विन ने चुने अपने ऑलटाइम टॉप-3 भारतीय टेस्ट बल्लेबाज, गावस्कर का नाम गायब
R Ashwin’s Bold Verdict on India’s Best Test Batters

R Ashwin Names His Top 3 Indian Test Batters: भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर अश्विन ने अपनी पसंद के टॉप 3 टेस्ट बल्लेबाजों का चुनाव किया है. अश्विन ने पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर को जगह दी है तो वहीं दूसरे नंबर पर अश्विन की पसंद राहुल द्रविड़ बने हैं. इसके अलावा नंबर 3 पर अश्विन ने विराट कोहली का चुनाव किया है. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि महान सुनील गावस्कर को अश्विन ने टॉप 3 टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में जगह नहीं दी है. बता दें कि सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10000 रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. गावस्कर को दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है लेकिन अश्विन ने टॉप 3 टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल न करके फैन्स को चौंका दिया है. 

सचिन तेंदुलकर को बताया नंबर वन

सचिन तेंदुलकर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं. सचिन ने टेस्ट में 200 मैच खेले और इस दौरान 54.04 की औसत से 15,921 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में सचिन के नाम 51 शतक और 68 अर्धशतक दर्ज है.

दूसरी ओर ‘द वॉल' के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए 1996 से 2012 के बीच 163 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 52.63 की औसत से 13,265 रन बनाए, द्रविड़ ने टेस्ट में 36 शतक और 63 अर्धशतकीय पारी खेली.

वहीं विराट कोहली ने टेस्ट में 123 मैच खेले और इस दौरान उन्होंने 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए. कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाने का कमाल किया है. 

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