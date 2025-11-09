PAK vs SA: क्विंटन डी कॉक का ODI में तहलका, कोहली-रोहित का महारिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Quinton de Kock record: पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में भले ही साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा लेकिन क्विंटन डी कॉक ने वनडे में इतिहास रच दिया. वनडे में क्विंटन डी कॉक ने 7000 रन पूरे कर लिए, 7000 रन पूरा कर क्विंटन डी कॉक ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. क्विंटन डी कॉक वनडे में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर क्विंटन डी कॉक ने विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और केन विलियमसन को पछाड़ दिया है. क्विंटन डी कॉक ने केवल 158 पारी में 7000 रन पूरा करने में सफल रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर कोहली ने 161 और डिविलियर्स ने 166 पारी में 7000 वनडे रन पूरा करने में सफल रहे थे.

इसके अलावा केन विलियमसन ने वनडे में 159 पारी खेलकर 7000 रन पूरा करने का कमाल कर पाए थे. वैसे, वनडे में सबसे तेज 7000 रन बनाने का महारिकॉर्ड हाशिम अमला के नाम है. हाशिम अमला ने 150 पारी में 7000 वनडे रन पूरा किए हैं .

सबसे तेज़ 7,000 वनडे रन

150 - हाशिम अमला

158 - क्विंटन डी कॉक*

159 - केन विलियमसन

161 - विराट कोहली

166 - एबी डिविलियर्स

168 - जो रूट

174 - सौरव गांगुली

181 - रोहित शर्मा

183 - ब्रायन लारा

तीसरे वनडे की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ने 37.5 ओवर में 143 रन बनाए थे जिसके बाद पाकिस्तान ने 25.1 ओवर में 144 रन बनाकर मैच को जीत लिया. पाकिस्तान की टीम यह मैच 7 विकेट से जीतने में सफल रही. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम वनडे सीरीज 2-1 से जीतने में सफल हो गई.

क्विंटन डी कॉक ने मैच में 53 रन की पारी खेली लेकिन अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर नहीं कर पाए. पाकिस्तान की ओर से अबरार अहमद ने 4 विकेट लेकर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.