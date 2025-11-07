PAK vs SA: क्विंटन डी कॉक ने वनडे में तोड़ा क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Quinton de Kock record: पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने कमाल की बल्लेबाजी की और 8 विकेट से मैच को जीत लिया. दूसरे वनडे में पहले पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की और 9 विकेट पर 269 रन का स्कोर खड़ा किया, इसके बाद साउथ अफ्रीका ने 40.1 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. साउथ अफ्रीका की ओर से क्विटंन डीकॉक ने 119 गेंद पर 123 रन की पारी खेली, अपनी पारी में Quinton de Kock ने 8 चौके और 7 छक्के लगाने में सफल रहे. संन्यास से वापस आए क्विंटन डी कॉक ने शतक ठोक इतिहास रच दिया.

टूटा क्रिस गेल का वनडे में वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, यह पाकिस्तान में वनडे फॉर्मेट में डी कॉक का पहला शतक था, लेकिन एशिया में उनका 9वां शतक है. 32 साल के डी कॉक ने भारत में छह शतक बनाए हैं, जिनमें से चार 2023 विश्व कप में और दो 2015 में भारत के खिलाफ आए थे. उन्होंने यूएई में एक शतक और श्रीलंका में दो शतक बनाए हैं. इस पारी के साथ डी कॉक ने एशिया में किसी विदेशी ओपनर बल्लेबाज की ओर से सर्वाधिक शतक लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वेस्टइंडीज के इस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने एशियाई देशों में आठ शतक बनाए हैं. वहीं, अब डी कॉक के नाम एशिया में 9 वनडे शतक दर्ज हो गए हैं.

एशिया में विदेशी ओपनर बल्लेबाज़ की ओर से सर्वाधिक वनडे शतक (एशियाई खिलाड़ियों को छोड़कर)