IND vs SA, 3rd ODI: क्विंटन डी कॉक का वनडे में तहलका, शतक ठोक मचाया गदर, तोड़ दिया एबी डिविलियर्स महारिकॉर्ड

Quinton de Kock record: भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में क्विंटन डी कॉक ने अपने वनडे करियक का 23वां शतक ठोका. अपनी शतकीय पारी के दौरान डी कॉक ने एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया. डी कॉक भारत में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज़्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि एबी ने भारत में खेलते हुए वनडे में 17 पारी में कुल 1038 रन बनाए थे वहीं, अब डी कॉक के नाम भारत में 21 पारी में कुल 1039 रन हो गए हैं.

भारत में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज़्यादा ODI रन

1,039* - क्विंटन डी कॉक (21 पारी)

1,038 - एबी डिविलियर्स (17 पारी)

704 - जैक्स कैलिस (19 पारी)

611 - एडन मार्करम (15 पारी)

589 - गैरी कर्स्टन (13 पारी)

इसके अलााव डिकॉक साउथ अफ्रीका की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं, साउथ अफ्रीका के लिए वनडे में सबसे ज्यादा शतक हाशिम अमला ने बनाए हैं. हाशिम अमला ने 27 शतक वनडे में लगाने का कमामल किया है.

साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज़्यादा ODI शतक

27 - हाशिम अमला (178 पारी)

25 - एबी डिविलियर्स (213 पारी)

23* - क्विंटन डी कॉक (161 पारी)

21 - हर्शल गिब्स (240 पारी)

17 - जैक्स कैलिस (309 पारी)

इसके साथ-साथ क्विंटन डी कॉक भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने सनथ जयसूर्या की बराबरी कर ली है. सनथ जयसूर्या ने भारत के खिलाफ 7 ODI शतक बनाने के लिए 85 पारी ली थी तो वहीं, डीकॉक ने 22 पारी में ही 7 शतक भारत के खिलाफ लगा दिए हैं.

भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा ODI शतक