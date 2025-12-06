विज्ञापन
IND vs SA, 3rd ODI: क्विंटन डी कॉक ने जमाया शतक तो विराट कोहली बजाने लगे ताली, रिएक्शन ने जीता दिल

Quinton de Kock record in ODI: क्विंटन डी कॉक ने अपने वनडे करियर का 23वां शतक इतिहास रच दिया. डी कॉक ने अपने करियर में 23वां शतक ठोक धमाका कर दिया है.

IND vs SA, 3rd ODI: क्विंटन डी कॉक ने जमाया शतक तो विराट कोहली बजाने लगे ताली, रिएक्शन ने जीता दिल
Quinton de Kock record : क्विंटन डी कॉक का धमाका
  • क्विंटन डी कॉक ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अपना 23वां वनडे शतक लगाया है
  • डी कॉक भारत में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं
  • क्विंटन डी कॉक ने भारत में 21 पारियों में कुल 1039 रन बनाए, जो एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड से ज्यादा है
Quinton de Kock record: भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में क्विंटन डी कॉक ने अपने वनडे करियक का 23वां शतक ठोका. अपनी शतकीय पारी के दौरान डी कॉक  ने एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया. डी कॉक भारत में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज़्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि एबी ने भारत में खेलते हुए वनडे में 17 पारी में कुल 1038 रन बनाए थे वहीं, अब डी कॉक के नाम भारत में 21 पारी में कुल 1085 रन हो गए हैं.  क्विंटन डी कॉक 106 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी मे ंडीकॉक ने 8 चौके और 6 छक्के लगाए. प्रसिद्ध कृष्णा ने डीकॉक को बोल्ड कर पवेलियन भेजा.

भारत में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज़्यादा ODI रन

  • 1,085* - क्विंटन डी कॉक (21 पारी)
  • 1,038 - एबी डिविलियर्स (17 पारी)
  • 704 - जैक्स कैलिस (19 पारी)
  • 611 - एडन मार्करम (15 पारी)
  • 589 - गैरी कर्स्टन (13 पारी)

इसके अलााव डिकॉक साउथ अफ्रीका की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं, साउथ अफ्रीका के लिए वनडे में सबसे ज्यादा शतक हाशिम अमला  ने बनाए हैं. हाशिम अमला ने 27 शतक वनडे में लगाने का कमामल किया है. 

साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज़्यादा ODI शतक

  • 27 - हाशिम अमला (178 पारी)

  • 25 - एबी डिविलियर्स (213 पारी)

  • 23* - क्विंटन डी कॉक (161 पारी)

  • 21 - हर्शल गिब्स (240 पारी)

  • 17 - जैक्स कैलिस (309 पारी) 

इसके साथ-साथ क्विंटन डी कॉक भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने सनथ जयसूर्या की बराबरी कर ली है. सनथ जयसूर्या ने भारत के खिलाफ 7 ODI शतक बनाने के लिए 85 पारी ली थी तो वहीं, डीकॉक ने 22 पारी में ही 7 शतक भारत के खिलाफ लगा दिए हैं. 

भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा ODI शतक

  • 7* - क्विंटन डी कॉक (23 पारी)

  • 7 - सनथ जयसूर्या (85  पारी)

  • 6 - एबी डिविलियर्स (32  पारी)

  • 6 - रिकी पोंटिंग (59  पारी)

  • 6 - कुमार संगकारा (71  पारी) 

कोहली ने बजाई ताली

बता दें कि जब डीकॉक ने अपना शतक पूरा किया तो कोहली ने ताली बजाकर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज के शतक पर रिएक्ट किया. कोहली का यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. (Kohli reaction viral)

