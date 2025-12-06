IND vs SA: क्विंटन डी कॉक ने रचा इतिहास, शतक लगाकर कुमार संगाकारा के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की, विश्व क्रिकेट चौंका

Quinton de Kock Century Record: विशाखापत्तनम में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने 80 गेंदों में तूफानी शतक लगाकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, डी कॉक अब बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में कुमार संगाकारा के 23 शतक की बराबरी कर ली है.

विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज़्यादा वनडे सेंचुरी (Most ODI Centuries by WK)

23 - क्विंटन डी कॉक

23 - कुमार संगकारा

19 - शाई होप

16 - एडम गिलक्रिस्ट

11 - जोस बटलर

10 - एबी डेविलियर्स

10 - एमएस धोनी