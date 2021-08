लोकप्रिय टी20 लीग में सबसे पहला हैट्रिक किस गेंदबाज ने लिए हैं, देखें पूरी लिस्ट

लोकप्रिय टी20 लीग में सबसे पहला हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की पूरी लिस्ट

वर्तमान क्रिकेट में टी-20 फॉर्मेट (T20 Cricket League) एक ऐसा फॉर्मेट है जो फैन्स के बीच खासा लोकप्रिय हो गया है. चाहे वो आईपीएल (IPL) हो या फिर बिग बैश लीग (BBL), ये सभी क्रिकेट लीग आज क्रिकेट की दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकट लीग में से एक हैं. आज पीएसएल, सीपीएल जैसे टूर्नामेंट भी खेले जा रहे हैं. आज के जमाने में फैन्स को टी-20 क्रिकेट का भरपूर डोज मिल रहा है. इन सभी क्रिकेट लीग में दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर खेलते हैं और अपने परफॉर्मेंस से फैन्स का दिल जीतने में भी सफल रहते हैं. ऐसे में जानते हैं लोकप्रिय टी-20 क्रिकेट लीग में सबसे पहला हैट्रिक विकेट (first player to take hat-trick in that competition) किस गेंदबाज ने लिए हैं.