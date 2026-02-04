'बॉयकॉट जारी रहने से सिर्फ IPL को फायदा', भारत-पाकिस्तान T20 World Cup विवाद पर ललित मोदी का बड़ा बयान

Lalit Modi on India vs Pakistan Match Boycott T20 World Cup 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ग्रुप-स्टेज मैच का बॉयकॉट करने के पाकिस्तान के फैसले की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि जब राजनीति खेल में दखल देती है, तो क्रिकेट की भावना कम हो जाती है. IANS से ​​बात करते हुए मोदी ने कहा, "क्रिकेट मैदान पर तय होने के लिए बनाया गया था, न कि बोर्डरूम में या बॉयकॉट के ज़रिए. जब ​​राजनीति खेल में आती है, तो खेल हारता है, लेकिन फैंस हमेशा याद रखते हैं कि मुकाबले के लिए कौन खड़ा हुआ."

कोलंबो में 15 फरवरी को होने वाले इस बड़े मुकाबले से पाकिस्तान का हटना सरकारी स्तर पर जारी निर्देशों के बाद हुआ है. भारत मैच से हटने के बावजूद, पाकिस्तान के बाकी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की उम्मीद है — यह एक चुनिंदा गैरमौजूदगी है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की पुरानी प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए ध्यान खींचा है.

माना जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) इसके नतीजों का मूल्यांकन करने के लिए स्टेकहोल्डर्स से सलाह ले रही है. टूर्नामेंट के नियम हार की स्थिति में पॉइंट्स देने की अनुमति देते हैं, जिससे ग्रुप स्टैंडिंग पर असर पड़ सकता है. माना जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह के कदम से होने वाले बड़े कमर्शियल और गवर्नेंस के नतीजों का भी आकलन कर रहे हैं.

मोदी ने आगे चेतावनी दी कि इसका असर सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं रहेगा. उन्होंने कहा, "द्विपक्षीय मैचों के ब्रॉडकास्ट राइट्स और ICC के रेवेन्यू का भविष्य भी सवालों के घेरे में आ जाएगा क्योंकि ब्रॉडकास्टर बड़ी रकम की बोली लगाने में सतर्क रहेंगे क्योंकि यह टीमों की भविष्य की भागीदारी में एक बड़ी समस्या बन सकती है. इस स्थिति में एकमात्र फायदा IPL को होगा."

उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट पहले ही विश्व स्तर पर सेंटर स्टेज ले रहा है. मोदी ने कहा, "IPL अब साल का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट बन गया है, जो दुनिया भर में खिलाड़ियों और फैंस को समान रूप से खुश करता है और सभी के लिए एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टिंग मौका है."

इस घटना ने राजनीति और खेल के बीच संबंध पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है. दोनों देशों के पूर्व खिलाड़ियों और फैंस ने निराशा जताई है, यह देखते हुए कि भारत-पाकिस्तान मुकाबले विश्व क्रिकेट में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मुकाबलों में से हैं. अगर बॉयकॉट होता है, तो भारत को मैच के पॉइंट्स मिलने की संभावना है. यह एक ऐसा डेवलपमेंट है जो टूर्नामेंट पूरी तरह शुरू होने से पहले ग्रुप टेबल को आकार दे सकता है.