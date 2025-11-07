'अपनी बेटी के लिए इतना कुछ करना...', पीएम मोदी ने रेणुका सिंह की मां को उनके बलिदान के लिए "सलाम" किया

PM Narendra Modi on Renuka Singh's Mother : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह की मां के त्याग को सलाम किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर और चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रेणुका सिंह ठाकुर से बातचीत करते हुए उनकी मां के योगदान की सराहना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर और चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रेणुका सिंह ठाकुर से बातचीत करते हुए उनकी बेटी के करियर को आकार देने में उनकी मां के योगदान की सराहना की. प्रधानमंत्री मोदी ने टीम के साथ बातचीत के दौरान रेणुका को संबोधित करते हुए कहा, "मैं आपकी मां को सलाम करता हूं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी आपके जीवन में बहुत योगदान दिया. एकल अभिभावक के रूप में उन्होंने आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किए. एक मां की ओर से अपनी बेटी के लिए इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात है."

हाल ही में संपन्न महिला विश्व कप में छह मैच खेलने वाली रेणुका ने तीन विकेट लिए और भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई. प्रधानमंत्री मोदी ने 5 नवंबर को लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप चैंपियन का स्वागत किया, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की. प्रधानमंत्री मोदी ने टीम को जीत की बधाई दी और लगातार तीन हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करने के बाद टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की।.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम से बात करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आप सभी ने बहुत बड़ा काम किया है. भारत में क्रिकेट सिर्फ़ एक खेल नहीं रह गया है. यह लोगों की ज़िंदगी बन गया है. अगर क्रिकेट में सब कुछ ठीक चलता है, तो पूरा देश अच्छा महसूस करता है, लेकिन अगर क्रिकेट में कुछ भी गड़बड़ होती है, तो पूरा देश हिल जाता है..."