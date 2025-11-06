आपको कोई कुछ दे नहीं रहा.. क्या पसंद है आपको और पीएम मोदी ने घायल प्रतिका को थमाया स्नैक्स

PM Modi Served Snacks To Pratika Rawal Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से अपने आवास पर मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और टीम के हौसले की सराहना की. मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से बातचीत की और उनके साथ डिनर का आनंद लिया. डिनर के दौरान एक खास पल ने सभी का ध्यान खिंचा. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय टीम की खिलाड़ी प्रतिका रावल को अपने हाथों से स्नैक्स परोसते दिखें.

A moment that touched every heart ❤️



When Pratika Rawal arrived in a wheelchair due to injury, PM Shri @narendramodi ji noticed she couldn't eat on her own.



With his characteristic warmth, he gently asked for her favorite dish, and personally served her.#WomensWorldCup2025 pic.twitter.com/zCSik5uo2E — Vishnu Vardhan Reddy (@SVishnuReddy) November 6, 2025

वीडियो में ऐसा देखा जा सकता है की जब प्रधानमंत्री ने देखा कि प्रतिका को खाना नहीं मिला है, तो वे खुद उनके पास गए और स्नैक्स परोसा. यह पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग प्रधानमंत्री के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

विश्व कप में प्रतिका रावल का प्रदर्शन रहा शानदार

विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में प्रतिका रावल ने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था. उन्होंने 7 मैचों में 51.33 की औसत से 308 रन बनाए थे. हालांकि, बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम लीग मैच में चोट लगने के कारण वह नॉकआउट मुकाबलों में नहीं खेल सकीं.

इससे पहले मुलाकात के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने प्रधानमंत्री को बताया कि उनकी टीम के कोच हमेशा “वर्तमान में जीने” की सलाह देते हैं. इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही सिद्धांत उनकी जिंदगी का भी हिस्सा है और यही उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.

2017 की याद भी हुई ताजा

भारतीय महिला टीम ने इससे पहले साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, जब टीम इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 9 रन से हार गई थी. उस समय प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया था और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया था. इस बार टीम ने खिताब जीतकर देश का गौरव बढ़ाया. मुलाकात के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि प्रधानमंत्री से फिर से मिलना गर्व की बात है और 2017 में मिली प्रेरणा ने टीम को मजबूत बनने में मदद की.

(IANS इनपुट के साथ)