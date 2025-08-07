फिल साल्ट ने रच दिया इतिहास, 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

Phil Salt, The Hundred: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने इतिहास रच दिया है. वह 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि जेम्स विंस के नाम दर्ज थी. जिन्होंने प्रतिष्ठित लीग में 980 रन बनाए हैं. मगर सदर्न ब्रेव के खिलाफ अर्धशतक जड़ते हुए यह बड़ी उपलब्धि साल्ट ने अब अपने नाम कर ली है. 28 वर्षीय बल्लेबाज ने 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में 2021 से खबर लिखे जाने तक 36 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 36 पारियों में 28.42 की औसत से 995 रन निकले हैं.

जेम्स विंस पहले पायदान से एक स्थान निचे खिसकते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. तीसरे स्थान पर बेन डकेट का नाम आता है. जिन्होंने 30 मैच खेलते हुए 30 पारियों में 35.64 की औसत से 891 रन बनाए हैं. चौथे स्थान पर 814 रनों के साथ विल जैक्स काबिज हैं. टॉप फाइव में आखिरी नाम डेविड मलान का है. 37 वर्षीय बल्लेबाज ने 31 मैच खेलते हुए 31 पारियों में 32.32 की औसत से 808 रन बनाए हैं.

द हंड्रेड टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

995 रन - फिल साल्ट

980 रन - जेम्स विंस

891 रन - बेन डकेट

814 रन - विल जैक्स

808 रन - डेविड मलान (अपडेट जारी है)