जिस टूर्नामेंट के लिए दिन रात सपना देखते हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, उसी सीरीज से पैट कमिंस हुए बाहर

Pat Cummins Set To Miss Start Of The Ashes 2025-26: पीठ में लगी चोट की वजह से पैट कमिंस आगामी एशेज सीरीज से बाहर रह सकते हैं. बताया जा रहा है कि उनकी पीठ में एक हॉट स्पॉट पाया गया है, जो स्कैन के बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है.

जिस टूर्नामेंट के लिए दिन रात सपना देखते हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, उसी सीरीज से पैट कमिंस हुए बाहर
Mitchell Starc and Pat Cummins
  • एशेज सीरीज 2025-26 के पहले टेस्ट मुकाबले से पहले पैट कमिंस की वापसी में देरी हो सकती है
  • पैट कमिंस की चोट के कारण उनकी गेंदबाजी फिटनेस अभी पूरी तरह नहीं हुई है और वह पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं
  • एशेज सीरीज का पहला मैच 21 से 25 नवंबर तक पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा और अभी छह हफ्ते शेष हैं
Pat Cummins Set To Miss Start Of The Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जिस टूर्नामेंट के लिए दिन रात सपना देखते हैं. उसी टूर्नामेंट से कप्तान पैट कमिंस बाहर हो गए हैं. जी हां, आगामी एशेज सीरीज 2025-26 का आगाज 21 नवंबर से हो रहा है. उससे पहले कंगारू टीम से बेहद ही बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि कमिंस की वापसी में देरी हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले टेस्ट मुकाबले से वह बाहर हो सकते हैं. यही नहीं संभावना तो यह भी जताई जा रही है कि वह पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं. क्योंकि उनकी पीठ में एक हॉट स्पॉट पाया गया है, जो कि स्कैन के बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है. हाल ही में जो मेडिकल स्कैन सामने आया है. उसमें सुधार तो नजर आया है. मगर डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल वह गेंदबाजी के लिए पूरी तरह से फिट नहीं हैं. 

एशेज 2025-26 के आगाज में रह गए हैं छह हफ्ते शेष 

आगामी एशेज सीरीज के आगाज में अब केवल छह हफ्ते शेष रह गए हैं. ऐसे में कमिंस की चोट टीम का सिरदर्द बना हुआ है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 21 नवंबर से 25 नवंबर के बीच पर्थ स्थित ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. 

स्टीव स्मिथ बन सकते हैं कप्तान 

पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम के कप्तान बन सकते हैं. 36 वर्षीय स्मिथ पहले भी कंगारू टीम की अगुवाई कर चुके हैं. ऐसे में कप्तानी की समस्या तो नहीं है. मगर गेंदबाजी में जरूर प्रभाव पड़ेगा. क्योंकि कमिंस टीम के फ्रंटलाइन गेंदबाज हैं. 

पैट कमिंस का टेस्ट करियर 

बात करें पैट कमिंस के टेस्ट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 71 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 132 पारियों में 22.10 की औसत से 309 सफलता हाथ लगी है. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम दो बार 10, 14 बार पांच एवं 17 बार चार विकेट लेने का कारनामा है. 

