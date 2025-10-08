'बच्चे को बहुत ट्रोल कर रहे हो यार...', हर्षित को टीम में क्यों मिल रहा है बार-बार मौका? आकाश ने दिया जवाब

विज्ञापन
Aakash Chopra Big Statement: भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बताया है कि आखिर क्यों हर्षित राणा को सभी फॉर्मेट में लगातार मौका मिल रहा है.

  • हर्षित राणा को वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए चुना गया है और वह आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं
  • आकाश चोपड़ा ने कहा कि हर्षित का चयन चयनकर्ताओं, कोच, कप्तान के सुझाव से होता है और इसमें खिलाड़ी की गलती नहीं
  • आकाश ने हर्षित राणा की क्षमता की बात करते हुए कहा कि वह गेंदबाजी के साथ-साथ बैटिंग में भी योगदान दे सकते हैं
Aakash Chopra Big Statement: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. आगामी सीरीज के लिए देश के युवा तेज तर्रार गेंदबाज हर्षित राणा को दोनों फॉर्मेट में चुना गया है. जिसके बाद से वह लोगों के निशाने पर आ गए हैं. कई लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों उन्हें सभी मुकाबलों के लिए भारतीय टीम में शामिल कर लिया जाता है? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा ने दिया है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'बच्चे को बहुत ट्रोल कर रहे हैं लोग यार. टीम में उसका नाम आता है . यह उसकी गलती नहीं है. समझने की कोशिश कीजिए. भारतीय टीम के लिए जो भी खेलता है. उसका चयन सेलेक्टर्स करते हैं. इसमें चयनकर्ता के साथ-साथ कोच और कप्तान का भी इनपुट होता है. इसके बाद भी बंदे का नाम हर बार आ जाए तो इसमें बंदे की गलती नहीं है यार.'

आकाश चोपड़ा ने कहा, 'यह तो निशाना बनाना हुआ. हां आप यह सवाल कर सकते हैं उनका टीम में चयन क्यों होता है? देखिए मुझे जो लगता है वह यह है कि बंदे में क्षमता तो है. ईमानदारी से कहूं उनके अंदर क्षमता है, साथ ही बैटिंग भी कर सकते हैं. गेंदबाजी जितनी बार की है. उनकी गेंदबाजी में पूरी क्षमता दिखाई दी है.'

पूर्व क्रिकेटर ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, 'जो भी भारत के लिए खेल रहा है. उसको ट्रोल किया जाता है. बंदे में क्षमता है. टीम के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदर्शन मुश्किल है. मगर जहां-जहां खेले हैं. ठीक ठाक सा काम किया है. सब्सीट्यूट के तौर पर जब मैदान में आए थे. उस दौरान भी 'प्लेयर ऑफ द मैच' वाला प्रदर्शन किया था.'

यह भी पढ़ें- कौन हैं मुशीर खान? जिनको मारने के लिए बीच मैदान में बल्ला लेकर दौड़े पृथ्वी शॉ

