ऑस्ट्रेलिया में भी होने लगे रोहित-कोहली की विदाई के चर्चे, क्रिकेटर्स आ गए आमने-सामने

Pat Cummins Retirement on Statement on Rohit Sharma and Virat Kohli: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस चोटिल हैं और इस सीरीज़ में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. कमिंस की जगह मिचेल मार्श टीम की कप्तानी करेंगे. मगर सीरीज़ से पहले ही कमिंस के एक बयान ने क्रिकेट की दुनिया में फिर से हलचल मचा दी है.

Read Time: 3 mins
  • टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और शुभमन गिल की कप्तानी में तीन वनडे मैच खेलेगी.
  • ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस चोटिल होने के कारण इस सीरीज में भाग नहीं ले रहे हैं.
  • पैट कमिंस ने कहा कि यह रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में आखिरी दौरा हो सकता है.
टीम इंडिया आज ही ऑस्ट्रेलिया पहुंची है. विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी पहली बार नए-युवा कप्तान शुभमन गिल की अगुआई में तीन वनडे मैच (पर्थ-19 अक्टूबर, एडिलेड-23 अक्टूबर और सिडनी-25 अक्टूबर) की सीरीज़में हिस्सा लेंगे. इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले ही इसे लेकर रोमांच बढ़ने लगा है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस चोटिल हैं और इस सीरीज़ में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. कमिंस की जगह मिचेल मार्श टीम की कप्तानी करेंगे. मगर सीरीज़ से पहले ही कमिंस के एक बयान ने क्रिकेट की दुनिया में फिर से हलचल मचा दी है. 

ऑस्ट्रेलिया में RO-KO की ‘आखिरी सीरीज़'?

पैट कमिंस की मानें तो यह रोहित शर्मा और विराट कोहली का आखिरी ऑस्ट्रेलियाई दौरा है. कमिंस ने कहा है,"विराट और रोहित पिछले 15 सालों से लगभग हर भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं. इसलिए यह ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए उन्हें यहाँ खेलते हुए देखने का 'आखिरी मौका' साबित हो सकता है. ये (विराट और रोहित) साफ तौर पर भारत के लिए खेल के चैंपियन रहे हैं और उनके बेशुमार फ़ैन्स हैं. जब भी हम उनसे खेलते हैं, उन्हें लेकर भीड़ काफी शोर भी मचाती है."

'लंदन में वर्ल्ड कप के लिए ट्रेनिंग करते हैं विराट'

लेकिन कमिंस का बयान भारतीय क्रिकेट सर्किट में एक और अटकलबाज़ी भी माना जा रहा है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कहा है,"विराट लंदन में इस दौरान ट्रेनिंग करते रहे हैं. और मुझे ये भी मालूम है कि वो हफ्ते में 2-3 सेशन क्रिकेट प्रैक्टिस करते रहे हैं. इसका मतलब साफ है कि वो 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए गंभीर हैं. और, अगर वो टीम के साथ हैं तो फिर किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है." 

क्या सोचता है टीम मैनेजमेंट?

विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप में खेले जाने को लेकर सवाल पर (वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से जीत के बाद) कोच गौतम गंभीर ने कहा,"देखिए, 50 ओवर का विश्व कप अभी ढाई साल दूर है, और मुझे लगता है कि वर्तमान में बने रहना बहुत जरूरी है. यह बहुत महत्वपूर्ण है. जाहिर तौर पर, वे हाई क्वालिटी वाले खिलाड़ी हैं. वे वापसी कर रहे हैं, और उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया में भी एक बड़ी चुनौती होगा. उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ियों का दौरा सफल होगा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम के रूप में हमारी सीरीज सफल होगी."

RO-KO को लेकर मिलियन डॉलर का सवाल

तो ज़ाहिर तौर पर ना तो RO-KO ने और ना ही टीम मैनेजमेंट ने 2027 वर्ल्ड कप को लेकर पत्ते खोले हैं. लेकिन जैसे क्रिकेट को 'महान अनिश्चितताओं का खेल' कहा जाता है. इन दिग्गजों के मैदान के बाहर के फैसले भी इन अनिश्तिताओं से आगे मिलियन डॉलर या लाख टके का सवाल बने हुए हैं.

India, Rohit Gurunath Sharma, Virat Kohli, Cricket
