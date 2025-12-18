जो रूट के लिए टेस्ट में 'काल' बना यह ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज, बुमराह और स्टार्क का अनोखा रिकॉर्ड तोड़ा

Pat Cummins, Australia vs England: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी 'द एशेज' 2025-26 का तीसरा मुकाबला 17 दिसंबर 2025 से एडिलेड में खेला जा रहा है. जहां ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) को पहली पारी में 19 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करते हुए इतिहास रच दिया है. वह टेस्ट क्रिकेट में रूट को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. एडिलेड टेस्ट से पहले वह खास मामले में जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क के साथ संयुक्त रुप से पहले स्थान पर थे. मगर पहली पारी में रूट को 19 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करते हुए वह बुमराह और स्टार्क से आगे निकल गए हैं. खबर लिखे जाने तक पैट कमिंस ने टेस्ट क्रिकेट में रूट को 12 बार आउट किया है. उनके बाद दूसरे स्थान पर जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क का नाम आता है. जिन्होंने रूट को क्रमशः 11-11 बार आउट किया है. तीसरे स्थान पर जोश हेजलवुड काबिज हैं. जिन्होंने रूट को 10 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है.

टेस्ट क्रिकेट में जो रूट को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज

12 - पैट कमिंस - ऑस्ट्रेलिया

11 - जसप्रीत बुमराह - भारत

11 - मिचेल स्टार्क - ऑस्ट्रेलिया

10 - जोश हेजलवुड - ऑस्ट्रेलिया

महज 19 रन बनाकर पवेलियन चलते बने रूट

एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड की टीम को जो रूट से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर संकट की घड़ी में वह महज 19 रन बनाकर पवेलियन चलते बने. 34 वर्षीय रूट ने पहली पारी में चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 31 गेंदों का सामना किया. इस बीच 61.29 की स्ट्राइक रेट से वह 19 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 3 चौके देखने को मिले. एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में कमिंस ने रूट को कैरी के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

