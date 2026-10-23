191 विकेट, IPL का अनुभव और अब BCCI ने दी बड़ी जिम्मेदारी, परविंदर अवाना बने चेयरमैन

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज परविंदर अवाना को शुक्रवार (23 अक्टूबर 2026) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जूनियर पुरुष चयन समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया. इस पैनल में कृष्ण दास, राकेश पटेल और एन. अर्जुन यादव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. बीसीसीआई ने एक मीडिया एडवाइजरी में बताया कि ये नियुक्तियां क्रिकेट सलाहकार समिति की सिफारिश पर की गई हैं. सीएसी ने नामों को अंतिम रूप देने से पहले आवेदकों की जांच की और उनके इंटरव्यू लिए. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, समिति के पांचवें सदस्य की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी.

भारत के लिए दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले अवाना का दिल्ली के लिए फर्स्ट-क्लास करियर काफी शानदार रहा. उन्होंने 62 मैचों में 191 विकेट लिए. यह पूर्व तेज गेंदबाज दिल्ली, भारत ए और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीमों के लिए खेल चुके हैं. इसके अलावा, उन्होंने आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब (जिसे अब पंजाब किंग्स के नाम से जाना जाता है) के लिए भी खेला है.

खेल से संन्यास लेने के बाद अवाना कोचिंग के क्षेत्र में आ गए. उन्होंने दिल्ली की अंडर-16, अंडर-19 और अंडर-23 टीमों के साथ-साथ भारत की अंडर-19 टीम के साथ भी काफी काम किया है. फिलहाल वह दिल्ली की सीनियर पुरुष टीम के बॉलिंग कोच हैं. इसका मतलब यह है कि भारत की जूनियर पुरुष चयन समिति के मुख्य चयनकर्ता का पद संभालने के लिए उन्हें अपना मौजूदा पद छोड़ना होगा.

वह बीसीसीआई और बेंगलुरु स्थित इसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा चलाए जा रहे कई 'हाई-परफॉरमेंस' कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे हैं. युवा खिलाड़ियों के साथ काम करने का उनका यह पिछला अनुभव उनकी नई भूमिका में काफी मददगार साबित होगा. वहीं, पूर्व तेज गेंदबाज कृष्ण दास ने घरेलू क्रिकेट में असम और गोवा का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने 49 फर्स्ट-क्लास मैचों में 166 विकेट लिए हैं. वे भारत की अंडर-19 और भारत ए टीमों के लिए खेल चुके हैं. इसके बाद में, उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम और उत्तराखंड की सीनियर पुरुष टीम के बॉलिंग कोच के रूप में भी काम किया है.

राकेश पटेल गुजरात और बड़ौदा की टीमों के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं. उन्होंने भारत ए टीम का भी प्रतिनिधित्व किया और दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी व ईरानी ट्रॉफी जैसे बड़े घरेलू टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया. कोचिंग में भी उनके पास अच्छा अनुभव है. वह गुजरात और बड़ौदा की अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर टीमों के साथ काम कर चुके हैं. 2025-26 सीजन में वह बड़ौदा की अंडर-23 टीम के मुख्य कोच थे.

अर्जुन यादव ने 83 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं. वह साल 2000 में भारत की अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे और भारत ए के लिए भी खेल चुके हैं. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कोचिंग की ओर रुख किया. हैदराबाद की सीनियर और अंडर-23 टीमों के मुख्य कोच के रूप में काम कर चुके हैं. इसके अलावा, वह 2022 से बीसीसीआई के मैच रेफरी की भूमिका भी निभा रहे हैं.

इन चारों सदस्यों के पास फर्स्ट-क्लास क्रिकेट का अनुभव और कोचिंग की समझ है. हर सदस्य ने किसी न किसी रूप में जूनियर या आयु-वर्ग की टीमों के साथ काम किया है. दास और यादव, दोनों ही अतीत में खिलाड़ी के तौर पर भारत की अंडर-19 पुरुष टीम का हिस्सा रह चुके हैं. यह पैनल भारत की जूनियर पुरुष टीमों के चयन के लिए जिम्मेदार होगा. इसकी शुरुआत आगामी अंडर-19 पुरुष एशिया कप से होगी, जो 5 से 14 नवंबर तक ओमान के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा.

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