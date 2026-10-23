लॉरेंस गैंग का स्लीपर ऑपरेटिव है ऋतिक, एक साल से बॉलीवुड सितारों की कर रहा था रेकी! बड़ा खुलासा

मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले का आरोपी ऋतिक पर बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, ऋतिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का स्लीपर ऑपरेटिव बताया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, रैपिडो राइडर बनकर ऋतिक बॉलीवुड सितारों की रेकी कर रहा था. वो लॉरेंस गैंग को पॉश इलाकों के वीडियो भेजता था.

एक साल थे एक्टिव था रितिक

सूत्रों ने बताया कि मुंबई में एक साल से एक्टिव था ऋतिक. वो पुलिस के रडार पर आने से बचने के लिए या फिर उसपर किसी को शक नहीं हो, रैपिडो राइडर बनकर हस्तियों की सुरक्षा की जानकारी जुटा रहा था. गौरतलब है कि टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के आरोप में कोटा से गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों में से ऋतिक भी एक है. ऋतिक के अलावा रेहान और फूल सिंह नाम के दो आरोपी भी कोटा से गिरफ्तार किए गए थे.

रैपिडो राइडर बनकर करता था रेकी

सूत्रों के अनुसार, किसी का ध्यान खींचे बिना मुंबई में घूमने के लिए ऋतिक रैपिडो राइडर होने का दिखावा करता था. अपने काम की आड़ में, वह उन पॉश इलाकों में रेकी करता था जहां बॉलीवुड हस्तियां रहती हैं. सूत्रों के दावे के अनुसार, उसने इन जगहों के वीडियो रिकॉर्ड किए थे और उन्हें लॉरेंस गैंग के सदस्यों को भेजा था. अंधेरी पूर्व में एक किराए के मकान में शिफ्ट होने से पहले, ऋतिक ने जुहू और गोरेगांव में कई महीने बिताए थे.

शक से बचने के लिए चली थी चाल

सूत्रों ने बताया कि जुहू में रहने के दौरान, शक से बचने और मुंबई में अपनी पहचान साबित करने के लिए उसने स्थानीय पते का उपयोग करके आधार कार्ड बनवाया था. जांचकर्ताओं को शक है कि डिलीवरी एजेंट और बाइक-टैक्सी राइडर के रूप में काम करने से उसे मशहूर हस्तियों, उनकी दिनचर्या और उनके आवास के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए बेरोकटोक घूमने का मौका मिला.

रहने के लिए मिल रहे थे रितिक को पैसे

सूत्रों ने बताया कि ऋतिक को अपना खर्च चलाने और मुंबई में रहने के लिए पैसे मिल रहे थे. उसे भविष्य में एक बड़ा काम सौंपने और इसके साथ ही बड़ी रकम कमाने का मौका देने का आश्वासन दिया गया था. जांचकर्ता अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने की साजिश में उसकी कथित भूमिका उस आश्वासन से जुड़ी थी या नहीं. कोटा में ऋतिक की गिरफ्तारी के बाद, मुंबई में गैंग के नेटवर्क और काम करने के तरीके को उजागर करने और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए मुंबई पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

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