पिता वेल्डर, मां टेलर, बेटा बाउंड्री का बादशाह, सपना टीम इंडिया और IPL की जर्सी

सूरत के पीठावाला स्टेडियम में मेघालय ने प्लेट ग्रुप के मैच में अरुणाचल को पारी और 446 रनों से हरा दिया. अरुणाचल के तीन बैटर्स ने शतकीय पारियां खेलीं. अर्पित भाटेवाड़ा ने 207, कप्तान किशन लिंग्डोह ने 119 और राहुल दलाल ने 144 रनों की पारियां खेलीं. लेकिन मैच में सबकी नजरें 11 गेंदों पर लगातार 8 छक्के लगाकर नाबाद 50 रन बनाकर कई रिकॉर्ड बनाने वाले आकाश चौधरी पर रही.

आकाश ने सर गैरी सोबर्स (1968) और रवि शास्त्री (1985) के 40 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के जड़े और उनसे भी आगे निकलकर 8 छक्कों और 11 गेंद पर अर्द्धशतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

पिता वेल्डर, मां टेलर, बेटा- पढ़ा-लिखा क्रिकेटर

NDTV से EXCLUSIVE बात करते हुए आकाश चौधरी कहते हैं, 'शिलांग के केवी (केन्द्रीय विद्यालय) में पढ़ते हुए मैंने टेनिस गेंद से क्रिकेट की शुरुआत की और फिर इकोनोमिक्स (अर्थशास्त्र) में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. पिता वेल्डिंग का काम करते हैं जबकि मां टेलरिंग का काम करती हैं. लेकिन वो कहते हैं ये सब चलता है. कोई ऐसी संघर्ष वाली बात नहीं है.'

जब रहाणे, शमी, शार्दुल और चाहर ने की तारीफ

25 साल के पेसर ऑलराउंडर आकाश चौधरी ये छिपाते नहीं कि सभी क्रिकेटरों की तरह उनका सपना भी टीम इंडिया और आईपीएल की जर्सी है. उन्हें लगता है कि उन्हें इसका मौका मिल सकता है. लेकिन वो ये भी कहते हैं, 'मुझे अभी और मैचों में अच्छा करना है. अगला मैच मणिपुर से है. फिर मुश्ताक अली टूर्नामेंट है. तो, मैं एक-एक मैच के बारे में ही सोचता हूं.'

वो बताते हैं कि उन्हें हार्दिक पंड्या की बैटिंग और फील्डिंग बेहद पसंद है. वो मो. सिराज की तरह बिना थके गेंद डालना चाहते हैं. मो. शमी के स्किल और जसप्रीत बुमराह से भी सीखने की सोशिश करते हैं. वो कहते हैं, 'मैं वैसे तो पेसर ही हूं लेकिन हार्दिक पंड्या की तरह पेसर ऑलराउंडर बनना चाहता हूं.'

आकाश गर्व के साथ बताते हैं कि जब महाराष्ट्र के खिलाफ उन्होंने 4 विकेट झटके थे, तब अजिंक्य रहाणे से लेकर शार्दूल ठाकुर और दीपक चाहर ने भी उनकी तारीफ की थी.

तीसरे छक्के के बाद देखा 6 छक्कों का ख्वाब

25 साल के पेसर ऑलराउंडर अपने 8 छक्कों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सूरत में आज ही खत्म हुए रणजी मैच में अरुणाचल के लेफ्ट ऑर्म स्पिनर लिमार डाबी काफी देर से गेंदबाजी कर रहे थे और आकाश बाउंड्री के बाहर से उन्हें रीड कर रहे थे. जब वो 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए तो तेजी से रन बनाने का टास्क मिला था.

वो कहते हैं, 'हवा साथ थी तो पहले दो छक्के मैंने लॉन्ग ऑन पर जड़ दिये. तीसरी गेंद पर लिमार ने साइड चेंज कर ली. फिर तीसरा-चौथा छक्का मैंने मिड ऑफ के ऊपर से निकाला. तीसरे छक्के के बाद मैं ओवर में 6 छक्कों की सोचने लगा. पांचवीं गेंद लिमार ने वाइड से जाकर करने की कोशिश की तो उन्हें लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के पार किया. फिर छठा छक्का लॉन्ग ऑन पर लगा दिया.'

आकाश ने छक्कों का सिलसिला अगले ओवर में भी जारी रखा. आकाश ने अरुणाचल के ऑफ स्पिनर टीएनआर मोहित को सातवां छक्का सीधा जड़ा जबकि आठवां छक्का मिड विकेट के ऊपर से निकाल दिया.

पहले भी करते रहे बाउंड्री से बातें

आकाश बताते हैं कि वो पहले भी छक्कों-चौकों के सहारे रन बनाते रहे हैं. वो बताते हैं कि लिमार डाबी के खिलाफ NECDC फ्रेंडशिप क्रिकेट टूर्नामेंट में पहले भी अपना आक्रामक तेवर दिखा चुके हैं, जब उन्होंने 25 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली थी. वो कहते है, 'ये पहली बार नहीं है कि मैंने आक्रामक बैटिंग की है. इसी साल विरार के खिलाफ भी 50 मारा था. हैरदाबाद के खिलाफ भी दो सीजन पहले 2023 में प्लेट ग्रुप के फाइनल में 4 छक्के लगाकर 50 रन बनाये थे.ट

आकाश के छक्कों और विकेट का रिकॉर्ड

आकाश ने फर्स्ट क्लास से लेकर लिस्ट-ए और घरेलू टी-20 में अपना जौहर तो दिखाया है. 31 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 3 अर्धशतक के सहारे 15.8 के औसत से 553 रन बनाये और 30 छक्के लगाये. इन 31 मैचों में उनके नाम 90 विकेट हैं. 28 लिस्ट-ए मैचों में उन्होंने 6 छक्के लगाये और 37 विकेट अपने नाम किये. जबकि, 30 घरेलू टी-20 में मैचों में 4 छक्के लगाये और 28 विकेट अपने नाम किये.

