PAK vs SA 2nd T20I Live Streaming: कब और कहां देखें पाकिस्तान-दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 लाइव

Pakistan vs South Africa 2nd T20I Live Streaming Details: पाकिस्तान को तीन मैचों की टी20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में 55 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. बाबर आजम ने इस मैच से करीब साल भर बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय में वापसी की थी, लेकिन वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. ऐसे में फैंस की नजरें अब सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले पर हैं, जो 31 अक्टूबर को खेला जाना है. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में पाकिस्तान की कोशिश जीत के साथ सीरीज में बराबरी पर होगी. दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी.

प्रोटियाज़ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए टी20 मैच जीतने वाला पहला देश बनी थी. इस टीम ने मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच को 55 रन से अपने नाम किया. इस मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 194 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान 18.1 ओवरों में महज 139 रन पर सिमट गया.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टी20 मैच डिटेल

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच कब और कहा होगा?

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच शुक्रवार, 31 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा.

कितने बजे शुरू होगा मुकाबला

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा. टॉस भारतीय समयानुसार रात 8 बजे होगा.

कहां देख पाएंगे लाइव

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मैच का भारत में किसी भी टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा. हालांकि, फैंस भारत में स्पोर्ट्स टीवी (Sports TV) यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

ऐसी हैं दोनों टीमें

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), उस्मान खान (विकेटकीपर), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, उस्मान सैम तारिक, अब्दुल सैम तारिक.

दक्षिण अफ्रीका: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डोनोवन फरेरा (कप्तान), जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, लिज़ाद विलियम्स, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन, एंडिले सिमलेन, नकाबायोमज़ी पीटर प्रीटोरी, लुआन-ड्रे.

