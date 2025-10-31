भारत के अलावा किन देशों में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू? ये रही पूरी लिस्ट

Countries With Most Hindu Population: भारत में हिंदू आबादी सबसे ज्यादा रहती है, यहां हिंदुओं के अलावा तमाम बाकी धर्मों के लोग भी रहते हैं. यही वजह है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है. हिंदू आबादी ज्यादा होने के चलते भारत में तमाम हिंदू त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है. फिलहाल देश में 80 फीसदी से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है. हिंदू आबादी भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी काफी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा वो देश है, जहां भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि भारत के अलावा आखिर दुनिया के किस देश में हिंदू आबादी सबसे ज्यादा रहती है.

भारत में कितने हिंदू?

प्यू रिसर्च सेंटर की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल हिंदू आबादी 111 करोड़ से ज्यादा है. यानी दुनिया के सबसे ज्यादा हिंदू भारत में ही रहते हैं. ये कुल आबादी का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा है. बाकी 20 प्रतिशत में मुस्लिम, सिख और बाकी समुदाय के लोग आते हैं.

दूसरे नंबर पर है नेपाल

भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला देश नेपाल है, जो हमारा पड़ोसी देश है. यहां हिंदू आबादी करीब 2 करोड़ 35 लाख से भी ज्यादा है. यहां कुल आबादी में 81 प्रतिशत हिस्सा हिंदुओं का है.

तीसरे नंबर पर बांग्लादेश

भारत का दूसरा पड़ोसी मु्ल्क बांग्लादेश इस मामले में तीसरे नंबर पर आता है. यहां एक करोड़ 31 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं. बांग्लादेश में ये कुल जनसंख्या का करीब 7.9 प्रतिशत हिस्सा है. यहां सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है.

इन देशों में भी रहते हैं हिंदू

भारत से ही अलग हुए पाकिस्तान में भी हिंदू आबादी रहती है. प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू आबादी करीब 50 लाख है, जो पूरी आबादी का महज दो प्रतिशत हिस्सा है. पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है. इसके बाद इंडोनेशिया में चार लाख, श्रीलंका में तीन लाख, अमेरिका में तीन लाख, मलेशिया में दो लाख और ब्रिटेन में करीब डेढ़ लाख हिंदू रहते हैं.