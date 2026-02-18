विज्ञापन
Pakistan vs Namibia LIVE Score: पाकिस्तान पर टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा ? जानें अपडेट्स

Pakistan vs Namibia T20 World Cup LIVE Score Updates: आज नामीबिया अपने क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन खेल खेलने की कोशिश करेगा, जिससे वह पाकिस्तान को हरा सके.

Pakistan vs Namibia LIVE Cricket Scorecard Updates, ICC Men's T20 World Cup 2026:

Pakistan vs Namibia LIVE Score: पाकिस्तान और नामीबिया के बीच अहम मुकाबला खेला जाने वाला है. इस मैच को जीतने के बाद भी पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में पहुंच पाएगी. आजके मैच में अगर अगर नामीबिया पाकिस्तान को हरा देता है तो 2024 की तरह ही एक बार फिर पाकिस्तान की जगह पर USA को सुपर-8 में जगह मिल जाएगी. ऐसे में आज नामीबिया अपने क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन खेल खेलने की कोशिश करेगा.  बता दें कि कोलंबो में बारिश का खतरा है ,अगर बारिश के कारण मैच रद्द हुआ तो पाकिस्तान को सुपर 8 में जगह मिलेगी. क्योंकि पाकिस्तान के पास 5 अंक हो जाएंगे. जिससे यह टीम सुपर 8 में पहुंच जाएगाी. (LIVE SCORE)

ICC Men's T20 World Cup 2026 LIVE Updates: Pakistan vs Namibia LIVE Score Straight from  Sinhalese Sports Club, Colombo

