''अभी डिप्रेशन में हैं हम'', पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होते ही सोशल मीडिया पर आई फनी मीम्स की बाढ़

Pakistan out from T20 World Cup 2024: पाकिस्तान की टीम का एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप के खिताब जितने का सपना चकनाचूर हो गया है. टूर्नामेंट में ग्रीन टीम का अभी एक मुकाबला शेष बचा हुआ है, लेकिन यूएसए और आयरलैंड का मैच बारिश से धुलने के बाद यूएसए की टीम 5 अंकों के साथ 'सुपर 8' में प्रवेश कर गई है. मेजबान देश को अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत मिली थी, जबकि भारत के खिलाफ उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था. वहीं आयरलैंड के खिलाफ उसका मुकाबला रद्द होने के बाद 'सुपर 8' का टिकट मिल गया है.

वहीं बात करें पाकिस्तान के बारे में तो उसे अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था. पहले उसे यूएसए की टीम ने चौंकाते हुए 'सुपर ओवर' में मात दी थी. इसके अलावा भारत के खिलाफ लो स्कोरिंग मैच में भी वह हार गया था. ग्रीन टीम कनाडा के खिलाफ अपना तीसरा मैच तो जितने में कामयाब हुई थी, लेकिन यूएसए के अंकतालिका में 5 अंक हो जाने से उसके सपनों को बड़ा झटका लगा है.

मौजूदा स्थिति यह है कि अगर वह अपने आखिरी मुकाबले में जीत भी जाती है तो अंकतालिका में उसके नाम 4 ही अंक होंगे. ऐसे में वह 'सुपर 8' के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगी. पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद फैंस काफी खफा हैं. वहीं कुछ क्रिकेट प्रेमी ग्रीन टीम का मजाक भी बना रहे हैं, जो इस प्रकार है-

... उन्हें पता था कि वह कुछ भी जितने वाले नहीं हैं

Pakistan did military training prior to the T20WC cause they knew they ain't gonna win shit and their future is with their military. They ain't doing shit there too 🤣🤣🤣#Pakistan #T20WorldCup