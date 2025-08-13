War 2 vs Pakistan: एशिया कप में 'WAR 2' सरीखे होंगे भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले, जानें क्या है वजह

Asia Cup 2025: जुलाई महीने के आखिर में एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने यूएई में प्रस्तावित एशिया कप (Asia Cup 2025) के शेड्यूल का ऐलान किया, तो भारत में मानो तूफान सा आ गया. एक बड़ा वर्ग इस बात से बहुत ही नाराज था कि कुछ महीने पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी पोषित आतंकवादियों के करीब दो दर्जन निहत्थे भारतीय नागरिकों की हत्या और फिर बाद में फिर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई से 10 मई तक करीब चार दिन तक चलने वाली लगभग वॉर के बाद टीम इंडिया पड़ोसी पाकिस्तान से मैच कैसे खेल सकती है. हाल ही में मामला तब एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया, जब इंग्लैंड में पूर्व क्रिकेटरों की भागीदारी वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) में भारतीय पूर्व क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करते हुए खेलने से इनकार कर दिया. बहरहाल, BCCI ने यह तर्क दिया, 'यह द्विपक्षीय सीरीज नहीं बल्कि आईसीसी टूर्नामेंट है. और अगर कल ओलिंपिक में कोई भारतीय पहलवान पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में पहुंचता है, तो क्या वह खेलने से इनकार कर देगा.'

इसलिए एशिया कप बन गया WAR 2 सरीखा!

निश्चित तौर पर इस तर्क की अनदेखी नहीं ही की जा सकती, तो वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट में देश विशेष के खिलाफ मैच खेलने से पीछे हटने की एक अपनी कीमत और सजा है. बहरहाल, जो ताजा हालात बन पड़े हैं, उससे साफ है कि मई में छिड़ी अघोषित वॉर के बाद यूएई में 9 सितंबर से होने जा रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबलों की संपूर्ण तस्वीर किसी WAR 2 सरीखी होने जा रही है. और इस वॉर 2 में फैंस को एक- दो बार नहीं, बल्कि तीन बार रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं. और जब पड़ोसी देशों के बीच हालात वर्तमान जैसे हों, तो क्रिकेट और मैदानी संदर्भ में तो इसे वॉर 2 कहा ही जा सकता है.

'WAR-2' में तीन बार भिड़ सकते हैं भारत और पाकिस्तान

एशिया कप में दोनों देशों के बीच इस वॉर 2 रूपी तस्वीर में भारत और पाकिस्तान तीन बार एक-दूसरे से टकरा सकते हैं.

आठ टीमों की भागीदारी वाले मुकाबले में दोनों देश एक ही ग्रुप में हैं और इन दोनों के बीच पहला मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद दोनों अगले सुपर-4 राउंड में टकरा सकते हैं, जो मैच 21 सितंबर को हो सकता है. और अगर आगे संयोग बना, तो फिर एक बार फिर से 28 सितंबर को WAR-2 रूपी तस्वीर में भारत-पाकिस्तान के बीच मेगा टक्कर हो सकती है.

'WAR 2' होने की एक बड़ी वजह यह भी !

अगर दोनों देशों के बीच टूर्नामेंट में होने जा रही टक्कर रूपी तस्वीर को WAR 2 कहा जा रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत का इतिहास टूर्नामेंट में पड़ोसी देश पर इक्कीस है. दोनों 19 बार अभी तक एक-दूसरे से टकराए हैं, तो इसमें भारत ने 10 बार जीत हासिल की है, तो पाकिस्तान 6 ही मैच जीत सका है. वहीं, 3 मैच बेनतीजा छूटे हैं. मेगा टूर्नामेंट से पहले करोड़ों भारतीय फैंस और पूर्व क्रिकेटरों की भावनाएं भी वर्तमान टीम में समाहित होगी ही होगी! खिलाड़ियों के दिलों में वो जज्बात भी रह रहकर उमड़ रहे होंगे, जो पहलगाम आतंकी हमले और मई में चार दिनी चली वॉर के समय उमड़े थे. और ये जज्बात एशिया कप को WAR 2 बनाने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं ही छोड़ेंगे.

कुछ ऐसी हो सकती है भारतीय टीम

1. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2. शुभमन गिल 3. अभिषेक शर्मा 4. संजू सैमसन 5. तिलक वर्मा 6. शिवम दुबे 7. अक्षर पटेल 8. वॉशिंगटन सुंदर 9. वरुण चक्रवर्ती 10. कुलदीप यादव 11. जसप्रीत बुमराह 12. अर्शदीप सिंह 13. हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा 14. हार्दिक पंड्या 15. जितेश शर्मा/ध्रुव जुरेल