USA vs IRE: "ये बारिश नहीं...", पाकिस्तान का टूटा सुपर-8 का सपना, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

Pakistan Out From T20 WC 2024 Memes Viral: अमेरिका ने शुक्रवार को यहां आयरलैंड (USA vs IRE) के खिलाफ मैच रद्द होने के बाद अपने पहले ही प्रयास में टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण को पार करने के साथ ही पूर्व चैम्पियन पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. अमेरिका (USA Qualify for Super-8) ने अपने पहले दो मुकाबलों में पड़ोसी देश कनाडा और मजबूत पाकिस्तान पर जीत दर्ज की थी. उसे भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा लेकिन ग्रुप ए में उसका आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. इस मैच रद्द होने से वह ग्रुप से से भारत के साथ सुपर आठ चरण में पहुंच गया.

सोशल मीडिया पर आई मिम्स की बाढ़

किस्मत की मार कहें या पाकिस्तान की बुरी किस्मत दोनों ही मामलों में नुकसान पाकिस्तान का ही हुआ है और सुपर 8 की उम्मीद टूटने के साथ ही टी20 विश्व कप से बाहर हुई पाकिस्तान टीम को लेकर सोशल मीडिया पर मिम्स (Social Media Reaction on Pakistan Knocked Out) की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने तो ये तक लिख डाला की ये बारिश नहीं पाकिस्तानी फैंस के आंसू हैं.

बारिश ने तोड़ा पाकिस्तान के सुपर-8 का सपना

अमेरिका बनाम आयरलैंड के बीच फ्लोरिडा में खेला जाने वाला ये मुकाबला ही पाकिस्तान के किस्मत का फैसला करने वाला था और फैसला हुआ भी लेकिन वो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आया और खेल बारिश की वजह से तमाम कोशिशों के बावजूद शुरू ही नहीं हो पाई और मैच रद्द होने की वजह से अमेरिका और आयरलैंड दोनों ही टीमों को एक एक अंक मिला और पाकिस्तान के सपनो का अंत हो गया.