पूर्व पाकिस्तानी स्टार लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के बेटे पर नौकरानी ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के बेटे सुलेमान कादिर पर एक घरेलू सहायिका ने उनके फार्महाउस में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. घरेलू सहायिका के प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने कादिर के चार बेटों में से एक सुलेमान को हिरासत में ले लिया है.घरेलू सहायिका ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि वह सुलेमान के घर काम करती थी और वह उसे जबरदस्ती अपने फार्महाउस ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है जिसके बाद यह पुष्टि होगी कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है या नहीं. उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

इकतालिस वर्षीय सुलेमान ने 2005 और 2013 के बीच 26 प्रथम श्रेणी और 40 लिस्ट ए मैच खेले हैं. सुलेमान के पिता एक पूर्व स्टार क्रिकेटर थे जो पाकिस्तान के लिए 67 टेस्ट और 104 वनडे खेले। 1980 के दशक में लेग स्पिन गेंदबाजी की कला को फिर से जीवित करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है. उनका सितंबर 2019 में निधन हो गया था.