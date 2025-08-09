PAK vs WI: शाहीन अफरीदी के कहर के बाद बाबर-रिजवान ने बिखेरी चमक, पाकिस्तान को मिली शानदार जीत

West Indies vs Pakistan, 1st ODI: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला आठ अगस्त 2025 को तरौबा में खेला गया. जहां पाकिस्तानी टीम सात गेंद शेष रहते पांच विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो युवा बल्लेबाज हसन नवाज रहे. जिन्होंने छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 54 गेंदों में 116.66 की स्ट्राइक रेट से 63 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर ही वापस ड्रेसिंग रूम में लौटे. जिसके के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से भी नवाजा गया.

280 रन बनाने में कामयाब हुई थी वेस्टइंडीज

तरौबा में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 40 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 280 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए एविन लुईस सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 62 गेंदों में 96.77 की स्ट्राइक रेट से 60 रनों की सर्वाधिक पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा कैप्टन शाई होप और रोस्टन चेज ने भी अर्धशतक लगाया. होप ने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 77 गेंदों में 55, जबकि चेज ने 54 गेंदों में 53 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज पाक गेंदबाजों के सामने रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए.

शाहीन अफरीदी का जलवा

गेंदबाजी के दौरान शाहीन अफरीदी का जलवा रहा. उन्होंने अपनी टीम के लिए आठ ओवरों के स्पेल में 51 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक चार सफलता प्राप्त की. अफरीदी के अलावा नसीम शाह के खाते में तीन, जबकि सैम अयूब, सूफियान मुकीम और सलमान आगा एक-एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

48.5 ओवरों में जीत गई पाकिस्तान

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 281 रनों के लक्ष्य को पाकिस्तान की टीम ने 48.5 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. हसन नवाज (नाबाद 63) सर्वोच्च स्कोरर रहे. उनके अलावा कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने 69 गेंदों में 53 और बाबर आजम ने 64 गेंदों में 47 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. इन तीनों बल्लेबाजों के अलावा हुसैन तलत ने सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाए.

शमर जोसेफ को मिली दो सफलता

वेस्टइंडीज की तरफ से शमर जोसेफ सर्वाधिक दो विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके अलावा जेडेन सील्स, गुडाकेश मोती और रोस्टन चेज के खाते में एक-एक विकेट आए.

यह भी पढ़ें- शाहीन अफरीदी ने रच दिया इतिहास, अकरम-वकार के बाद यह कारनामा करने वाले बने तीसरे पाकिस्तानी