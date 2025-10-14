IND vs WI: वेस्टइंडीज पर भारत की धमाकेदार जीत के 5 हीरो, सिराज बने 'सबसे बड़े मैच विनर'

IND vs WI, 2nd Test: भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में 7 विकेट से हरा दिया. भारत को 121 रन का टारगेट मिला था जिसे भारतीय टीम ने तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. केएल राहुल 58 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं, साई सुदर्शन ने 39 रन की पारी खेली. भारत ने पहला टेस्ट मैच एक पारी और 140 रन से जीता था. इस तरह से भारत ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-0 से जीत लिया.

कुलदीप यादव

कुलदीप यादव के लिए दिल्ली टेस्ट मैच काफी यादगार रहा. कुलदीप ने टेस्ट मैच में कुल 8 विकेट लिए और टेस्ट सीरीज में 12 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे. कुलदीप इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. किस्मत कैसे पलटी खाती है ये दिल्ली टेस्ट मैच में कुलदीप यादव ने दिखाया है. बता दें कि कुलदीप भारत के अनसंग हीरो रहे हैं. अबतक अपने करियर में केवल 15 टेस्ट मैच खेलने वाले कलाई के इस स्पिनर के नाम कुल 68 विकेट दर्ज है.

Photo Credit: @X(Twitter)

सर रविंद्र जडेजा

सर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर दिखाया है कि क्यों उन्हें वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर माना जाता है. जडेजा ने इस सीरीज में 8 विकेट लिए और 124 रन बनाए. दिल्ली टेस्ट मैच में जडेजा ने 4 विकेट लिए थे. वहीं, पहले टेस्ट मैच में भी उनके नाम 4 विकेट दर्ज है. इस सीरीज में जडेजा ने एक शतक भी लगाया था.

यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर साबित किया कि क्यों उन्हें विश्व क्रिकेट का स्टार माना जाता है. जायसवाल ने दिल्ली टेस्ट मैच की पहली पारी में 175 रन की पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम 518 रन बनाने में सफल रही थी. जायसवाल ने इस सीरीज में तीन पारियों में कुल 219 रन बनाए.

Photo Credit: AFP

शुभमन गिल

कप्तान शुभमन गिल ने बतौर कप्तान जिस अंदाज में परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं वह असाधारण है. गिल बतौर कप्तान सबसे तेज 5 शतक लगाने के मामले में डॉन ब्रैडमैन से भी आगे निकल गए हैं. गिल बतौर कप्तान केवल 12 पारी में ही 5 टेस्ट शतक लगाने में सफलता हासिल की है. गिल ने कप्तान के तौर पर बल्लेबाजी में भी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं. गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में नाबाद 129 रन बनाए थे. गिल ने इस सीरीज में 2 टेस्ट मैचों की दो पारियों में कुल 179 रन बनाने में सफलता हासिल की.

मोहम्मद सिराज (क्यों है सिराज सबसे बड़े मैच विनर)

मोहम्मद सिराज भी टेस्ट सीरीज के हीरो रहे हैं. दिल्ली टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में सिराज ने शाई होप को उस समय आउट किया, जिस समय भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से हताश हो गए थे. सिराज ने होप को 103 रन पर बोल्ड मारकर भारत को बहुत बड़ी सफला दिलाई थी. सिराज ने एक बार फिर साबित किया कि क्यों वो भारत को असली मैच विनर हैं. दिल्ली टेस्ट में सिराज ने तीन विकेट लिए और कुल दोनों टेस्ट मैचों उनके नाम 10 विकेट दर्ज रहे.

क्यों हैं सिराज भारत के सबसे बड़े मैच विनर

पहले टेस्ट में सिराज ने 7 विकेट लिए थे. आपको जानके हैरानी होगी कि टेस्ट में सिराज साल 2021 के बाद से सबसे ज्यादा गेंद फेंकने वाले तेज गेंदबाज हैं. भले ही कुलदीप यादव ने टेस्ट सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी की और सबसे ज्यादा विकेट लिए लेकिन गेंदबाजों का मनौबल जिस अंदाज में सिराज ने बढ़ाया है वह काबिले तारीफ है. यही कारण है कि हाल के समय में सिराज टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे बडे़ मैच विनर हैं.

2021 के बाद से भारत के लिए टेस्ट मैचों में तेज़ गेंदबाज़ की ओर से फेंके गए सर्वाधिक ओवर:

1082.2 - मोहम्मद सिराज (78 पारी)

1025.2 - जसप्रीत बुमराह (63 पारी)

419.2 - मोहम्मद शमी (27 पारी)

266.5 - शार्दुल ठाकुर (26 पारी)

2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

इतना ही नहीं सिराज साल 2025 में सबसे ज्य़ादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. सिराज के नाम साल 2015 में कुल 37 विकेट दर्ज हो गए हैं.