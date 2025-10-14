विज्ञापन
World News Live Updates: इजरायल और हमास के बीच सीजफायर समझौते के बाद दोनों तरफ से बंधकों की अदला-बदली हो चुकी है और अब सबकी नजर इसपर है कि पहले चरण के बाद अब आगे क्या होगा. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इजरायल का दौरा किया है और उसके बाद वो मिस्र पहुंचे जहां शर्म अल शेख शहर में गाजा शांति को लेकर विश्व नेताओं के एक शांति शिखर सम्मेलन हुआ. शिखर सम्मेलन में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, फ्रांसीसी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधान मंत्री सहित 20 से अधिक विश्व नेताओं ने भाग लिया. आखिर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ-साथ मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं ने गाजा समझौते के गारंटर के रूप में सोमवार को घोषणा पर हस्ताक्षर किए. दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तल्खी कम होती नहीं दिख रही है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अभी के लिए इस्लामाबाद और काबुल के बीच किसी तरह का संबंध नहीं हैं. आसिफ ने कहा कि दोनों देशों के बीच शत्रुता "किसी भी समय" फिर से शुरू हो सकती है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता.

हम यहां आपके लिए एक ही जगह लेकर आए हैं दुनिया की हर बड़ी खबरों का लाइव ब्लॉग. हर बड़े अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

Oct 14, 2025 07:20 (IST)
World News Live Updates: मिस्र में डोनाल्ड ट्रंप के 'गाजा घोषणापत्र' पर लगी मुहर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को "मिडिल ईस्ट के लिए एक शानदार दिन" बताया क्योंकि उन्होंने और क्षेत्रीय नेताओं ने इजरायल और हमास द्वारा बंधकों और कैदियों की अदला-बदली के कुछ घंटों बाद गाजा में युद्धविराम को स्थायी करने के लिए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए. गाजा शिखर सम्मेलन के लिए मिस्र जाने से पहले ट्रंप ने इजराइल की यात्रा की, जहां उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सराहना की. इसके बाद वो मिस्र पहुंचे जहां शर्म अल शेख शहर में गाजा शांति को लेकर विश्व नेताओं के एक शांति शिखर सम्मेलन हुआ. शिखर सम्मेलन में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, फ्रांसीसी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधान मंत्री सहित 20 से अधिक विश्व नेताओं ने भाग लिया. डोनाल्ड ट्रंप के साथ-साथ मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं ने गाजा समझौते के गारंटर के रूप में सोमवार को घोषणा पर हस्ताक्षर किए. बाद में उन्होंने घोषणा की कि इकट्ठे हुए नेताओं ने "वह हासिल कर लिया है जिसे सभी ने असंभव कहा था".

