विज्ञापन
विशेष लिंक

खुद को आईने में देखे और भाषण देना बंद करे... भारत की UN में पाकिस्तान को खरी-खरी

निशिकांत दुबे ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों को मारे जाने का ज़िक्र करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा के क्रूर, लक्षित हमलों को भूला नहीं है.

Read Time: 4 mins
Share
खुद को आईने में देखे और भाषण देना बंद करे... भारत की UN में पाकिस्तान को खरी-खरी
यूएनजीए में भारत की पाक को खरी-खरी.
  • भारत ने UN में पाकिस्तान द्वारा बाल अधिकारों के गंभीर उल्लंघन और सीमा पार आतंकवाद की कड़ी आलोचना की.
  • भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को सुरक्षा के लिए जरूरी बताया.
  • भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और PoK में नौ आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है. वजह है बाल अधिकारों का गंभीर उल्लंघन और सीमा पार आतंकवाद. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यूएनजीए के 80वें सत्र में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों का बचाव करते हुए इसे नागरिकों, खासकर बच्चों की सुरक्षा के लिए एक वैध और जरूरी प्रतिक्रिया बताया.

ये भी पढ़ें- शहबाज पीछे खड़े थे और ट्रंप की जुबान पर 'बहुत अच्छे दोस्त' PM मोदी की तारीफ- मिस्र में देखिए क्या हुआ

आतंकवाद में पाक की भूमिका को किया उजागर

निशिकांत दुबे ने कहा कि पाकिस्तान, बाल और सशस्त्र संघर्ष (सीएएसी) एजेंडे के "सबसे गंभीर उल्लंघनकर्ताओं" में से एक है. उन्होंने सीमा पार आतंकवाद, गोलाबारी और हवाई हमलों में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया, जिसकी वजह से अफगान बच्चों की हत्या और अपंगता हुई है. इसके लिए उन्होंने सीएएसी पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की 2025 की रिपोर्ट का हवाला दिया.

बीजेपी सांसद ने कहा, "हम अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के खिलाफ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हैं, ये बात महासचिव की सीएसी 2025 पर रिपोर्ट और साथ ही जारी सीमापार आतंकवाद से साफ है.

पाक की गोलीबारी में अफगान बच्चों की हत्या

उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान सीमा के पास के क्षेत्रों में पाकिस्तान की सेना के सीमा पार हमलों और हवाई हमलों की वजह से कई अफगान बच्चों को नुकसान पहुंचा है, कई मारे गए हैं. निशिकांत दुबे ने कहा कि इस रिपोर्ट में खासकर लड़कियों के स्कूलों में स्वास्थ्य कर्मियों पर पाकिस्तान के हमलों और अफ़ग़ानिस्तान सीमा पर हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण मौजूद है, जहां, पाक की तरफ से की गई गोलाबारी और हवाई हमले सीधे तौर पर अफ़ग़ान बच्चों की हत्या और अपंगता के लिए ज़िम्मेदार थे.

ऑपरेश सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर की सर्जिकल स्ट्राइक

निशिकांत दुबे ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों को मारे जाने का ज़िक्र करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा के क्रूर, लक्षित हमलों को नहीं भूला है. इस हमले के बाद भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों पर कार्रवाई कर कई आतंकियों को ढेर कर दिया.

बीजेपी सांसद ने कहा कि भारत ने नपी-तुली प्रतिक्रिया के तहत आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के लिए अपने वैध अधिकार का प्रयोग किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया, जिसके तहत बच्चों समेत कई नागरिक मारे गए थे. उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्यों में शामिल हने के बाद भी पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलना बेहद पाखंडपूर्ण है.

पाक पहले महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाना बंद करे

पाकिस्तान को खुद को आईने में देखने की जरूरत है और इस मंच पर उपदेश देना बंद करे. उसे अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए और महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाना बंद करना चाहिए. इसके साथ ही दुबे ने भारत के बाल संरक्षण पहलों का जिक्र कर बच्चों को इमरजेंसी हेल्प देने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जैसी कोशिशों को मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत का धन्यवाद किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
United Nations General Assembly (UNGA), India Slams Pakistan, Nishikant Dubey, Operation Sindoor, Pakistan News
Get App for Better Experience
Install Now