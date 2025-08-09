विज्ञापन
विशेष लिंक

शाहीन अफरीदी ने रच दिया इतिहास, अकरम-वकार के बाद यह कारनामा करने वाले बने तीसरे पाकिस्तानी

Shaheen Afridi, West Indies vs Pakistan: गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने इतिहास रच दिया है. वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से वनडे में सर्वाधिक चार प्लस विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
शाहीन अफरीदी ने रच दिया इतिहास, अकरम-वकार के बाद यह कारनामा करने वाले बने तीसरे पाकिस्तानी
Shaheen Afridi

Shaheen Afridi, West Indies vs Pakistan: पाकिस्तानी स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने इतिहास रच दिया है. वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से वनडे में सर्वाधिक चार प्लस विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. पहले स्थान पर पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वकार यूनुस का नाम आता है. जिन्होंने 262 मैचों में 27 बार चार प्लस विकेट लेने का कारनामा किया है. उनके बाद दूसरे स्थान पर वसीम अकरम काबिज हैं. जिन्होंने 356 मैचों में 23 बार चार प्लस विकेट लिया है. इन दोनों दिग्गजों के बाद तीसरे स्थान पर अब शाहीन अफरीदी आ गए हैं. खबर लिखे जाने तक 25 वर्षीय तेज गेंदबाज ने 65 मुकाबलों में 11 बार चार प्लस विकेट लिया है.

आपको बता दें कि पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने भी ग्रीन टीम की तरफ से वनडे में 11 बार चार प्लस विकेट लेने का कारनामा किया है. मगर इसके लिए उन्होंने 261 मैचों का सहारा लिया है. वहीं शाहीन ने महज 65 मैचों में ही इस उपलब्धि को हासिल कर लिया है. जिसकी वजह से वह रज्जाक से आगे निकल गए हैं.

पाकिस्तान की तरफ से वनडे में सर्वाधिक 4+ विकेट लेने वाले गेंदबाज

27 बार (262 मैच) - वकार यूनुस

23 बार (356 मैच) - वसीम अकरम

11 बार (65 मैच) - शाहीन अफरीदी

11 बार (261 मैच) - शाहीन अफरीदी

शाहीन ने राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़ा

यही नहीं शाहीन अफरीदी 65 मैचों के बाद सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि अफगानिस्तानी स्पिनर राशिद खान के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 65 वनडे के बाद 128 विकेट चटकाए थे. मगर यह रिकॉर्ड अब अफरीदी के नाम दर्ज हो गया है. अपने 65वें वनडे मुकाबले के बाद उनके खाते में 131 सफलता है.

शुरूआती 65 वनडे में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले दुनिया के 5 गेंदबाज

131 विकेट - शाहीन अफरीदी- पाकिस्तान

128 विकेट - राशिद खान - अफगानिस्तान

126 विकेट - मिचेल स्टार्क - ऑस्ट्रेलिया

122 विकेट - सकलैन मुश्ताक - पाकिस्तान

122 विकेट - शेन बॉन्ड - न्यूजीलैंड


पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Shaheen Shah Afridi, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com