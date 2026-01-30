विज्ञापन
PAK vs AUS: 'हम इस लायक भी नहीं', पाकिस्तान दिग्गजों को चुभ गया ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला, अपमान बताया

World Cup 2026: पाकिस्तान ने कंगारुओं के खिलाफ पहला मैच तो जीत लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने फैसले से मेजबान देश को बता दिया कि उसकी हैसियत क्या है

Pak vs Aus: पाकिस्तान ने पहला मैच आसानी से 22 रन से जीता

Pakistan V/S Australia: मेजबान पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का पहला मैं जीतकर 1-0 की बढ़त भले ही हासिल कर ली हो, लेकिन पाकिस्तानी पूर्व दिग्गजों को ऑस्ट्रेलियाई टीम का बर्ताव बहुत ही ज्यादा चुभ गया है. और पूर्व दिग्गजों ने कंगारुओं के रवैये पर सवाल उठाते हुए एक तरह से अपनी टीम की पोल खोल दी है. या इससे यह भी कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो पाकिस्तान टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) में खेलने लिए जो ड्रामा कर रहा है, उसकी दुनिया के मंच पर क्या हैसियत है! दरअसल पाकिस्तान में खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज़ के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने तीन डेब्यू खिलाड़ियों को उतारा, जबकि पाकिस्तान दौरे पर आए अधिकांश बड़े नामों को आराम दिया गया. बस यही बात पाकिस्तानी पूर्व दिग्गजों को बहुत ही ज्यादा चुभ गई.

इसके बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों और अन्य विशेषज्ञों ने यह राय व्यक्त की कि मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम इस सीरीज़ को गंभीरता से नहीं ले रही है. ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ के लिए पहले ही पैट कमिंस, जोश हेज़लवुड, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल और नाथन एलिस को आराम दिया है. इसके अलावा, जो खिलाड़ी उपलब्ध थे. इसमें  कप्तान मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस, जोश इंग्लिस, स्कॉट एबॉट और बेन ड्वारशुइस थे, लेकिन इन्हें भी गुरुवार को खेले गए पहले मैच में अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया.

पूर्व टेस्ट कप्तान मोइन खान ने कहा, 'हाल के समय में हमने देखा है कि न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कमजोर टीमों के साथ पाकिस्तान आते हैं. ऐसा लगता है मानो वे केवल औपचारिकता निभाने के लिए सीरीज़ खेलने आ रहे हों.' पूर्व टेस्ट बल्लेबाज़ और चीफ सेलेक्टर हारुन रशीद ने कहा, 'वर्ल्ड कप से ठीक पहले तीन मैचों की सीरीज़ खेलने आकर अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को न उतारना काफी उलझाने वाला है. खासकर तब जब टूर्नामेंट में भी उन्हें इसी तरह की परिस्थितियों में खेलना है.' क्रिकेट विश्लेषक और लेखक ओमैर अलावी ने कहा, 'वे पहले से ही अपने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बिना यहां आते हैं और फिर पहले मैच में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी नहीं खिलाते. मैं इसे पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसकों का अपमान मानता हूं.'

वीरवार को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर आठ साल में पहली बार टी20 मुकाबले में जीत दर्ज की. तीन मैचों की सीरीज़ के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों से हराया. यह मैच टी20 वर्ल्ड कप से ठीक एक हफ्ते पहले खेला गया, जहां एक ओर पाकिस्तान ने पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरकर दमदार प्रदर्शन किया, वहीं ऑस्ट्रेलिया कमजोर टीम के साथ नजर आया. पाकिस्तान द्वारा बनाए गए 168/8 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 146/8 रन ही बना सकी. 

