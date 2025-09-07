PAK vs AFG Final: 'सस्ता अभिषेक शर्मा...', पाकिस्तान टॉप ऑर्डर सस्ते में निपटा, तो बुरी तरह भड़के फैंस

यूएई में रविवार को ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान के बॉलरों ने दूसरे हाफ में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को 75 रन से जीत दिला दी. पाकिस्तान के 141 रनों के जवाब में अफगानी टीम सिर्फ 66 रनों पर ही ढेर हो गई, लेकिन इससे पहली पारी में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर एक बार फिर से नाकाम रहा, जो शुरू होने जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2024) से पहले उसके लिए खासा चिंता का विषय है. जब स्कोर देखते ही देखते 5 विकेट पर 75 रन हो गया, तो फिर पाकिस्तानी समर्थकों का गुस्सा बुरी तरह फूटा. और सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिली, यह आप इन कमेंट्स से जान लीजिए ओपन साहिबजादा फरहान की लगभग पूरे टूर्नामेंट में साहिबपना निकल गया फाइनल में यह बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सका, तो आप देखिए कि इस फैंस ने इन्हें क्या नाम दे दिया

पाकिस्तानियों को अपने सुपर सितारों की याद रह-रहकर शुरआत से फाइनल तक आती रही

पाकिस्तान का विकेट गिरा, तो आप स्टेडियम में जमा हजारों अफगान प्रेमियों का अंदाज देखिए

ये देखिए...