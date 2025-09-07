PAK vs AFG Final: 'सस्ता अभिषेक शर्मा...', पाकिस्तान टॉप ऑर्डर सस्ते में निपटा, तो बुरी तरह भड़के फैंस

- यूएई में ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 75 रन से हराया और ट्रॉफी जीती
- पाकिस्तान की पहली पारी में टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का प्रदर्शन कमजोर रहा, जो एशिया कप से पहले चिंता का विषय है
- अफगानिस्तान की टीम 141 रनों के जवाब में केवल 66 रन बना सकी और पूरी टीम जल्दी आउट हो गई
यूएई में रविवार को ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान के बॉलरों ने दूसरे हाफ में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को 75 रन से जीत दिला दी. पाकिस्तान के 141 रनों के जवाब में अफगानी टीम सिर्फ 66 रनों पर ही ढेर हो गई, लेकिन इससे पहली पारी में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर एक बार फिर से नाकाम रहा, जो शुरू होने जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2024) से पहले उसके लिए खासा चिंता का विषय है. जब स्कोर देखते ही देखते 5 विकेट पर 75 रन हो गया, तो फिर पाकिस्तानी समर्थकों का गुस्सा बुरी तरह फूटा. और सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिली, यह आप इन कमेंट्स से जान लीजिए ओपन साहिबजादा फरहान की लगभग पूरे टूर्नामेंट में साहिबपना निकल गया फाइनल में यह बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सका, तो आप देखिए कि इस फैंस ने इन्हें क्या नाम दे दिया
Sasta Abhishek Sharma...— Wasay Habib (@wwasay) September 7, 2025
No Look #PAKvsAFG pic.twitter.com/Zn2z5OH3zr
पाकिस्तानियों को अपने सुपर सितारों की याद रह-रहकर शुरआत से फाइनल तक आती रही
पाकिस्तान का विकेट गिरा, तो आप स्टेडियम में जमा हजारों अफगान प्रेमियों का अंदाज देखिए
ये देखिए...
