PAK vs AFG, Final: अफगानिस्तान ने भारत के लिए फिर से खोल दी पाकिस्तान की 'फाइनल' पोल

Pakistan vs Afghanistan, Final: पाकिस्तान का जो हाल लगभग पूरी ट्राई सीरीज में रहा, ठीक वैसा ही हाल बल्लेबाजों का फाइनल में देखने को मिला

  • अफगानिस्तान ने यूएई में ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान की बल्लेबाजी को फिर से कमजोर साबित किया
  • पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 141 रन बनाए थे
  • राशिद खान, नूर अहमद और गजनफर ने पाकिस्तान के आठ विकेटों में छह विकेट लिए
Pakistan vs Afghanistan: यूएई में रविवार को ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान ने पड़ोसी पाकिस्तानी बैटिंग की फिर से पोल खोलते हुए टीम सूर्यकुमार को एशिया कप (Asia Cup 2024) के लिए 'गंभीर प्लान' बनाने का रास्ता दिखा दिया. उम्मीद थी खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान बल्लेबाज पिछले कुछ मैचों से हो रही बदहाली का जवाब देंगे, लेकिन कहानी स्पिनरों के सामने कुछ ऐसी ही रही, जैसी टूर्नामेंट में होती आई है. और इस बदहाली ने भारत ही नहीं, बल्कि बाकी टीमों के लिए भी अफगानी स्पिनरों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी.

फिर वही हाल, पाक बैटिंग कंगाल!

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्ला थामा, लेकिन ओपनरों की कहानी जस की तस ही रही. साहिबजादा की बत्तख (00) बन गई, तो सैम अय्यूब (17) ही रन बना सके. बहरहाल, पाकिस्तान ने कोटे में 141 का स्कोर किया, तो पारी खत्म होते-होते उसकी स्पिनरों के सामने बुरी तरह पोल खुल गई. एक बार फिर से राशिद खान एंड कंपनी ने दबदबा बनाते हुए गिरे 8 में से 6 विकेट चटकाए. राशिद ने तीन, नूर अहमद ने दो, तो गजनफर ने 1 विकेट लिया.

वरुण, कुलदीप के सामने इनका क्या होगा?

खराब ओपनिंग ने बाद खुद को उबारते हुए पाकिस्तान स्कोर को आठवें ओवर तक 1 विकेट पर 49 तक ले गया, लेकिन यहां से मिड्ल ऑर्डर की फिर से पतलून गीली हो गई. और देखते ही देखते से राशिद और नूर अहमद के जाल में पाक मिड्ल ऑर्डर ऐसा फंसा कि स्कोर 5 विकेट पर 72 रन हो गया. मतलब पाकिस्तान ने 23 रन के भीतर 4 विकेट गंवा दिए. अब आप सोचें कि जब पाकिस्तान 14 सितंबर को भारत के खिलाफ मैदान पर उतरेगा, तो वरुण चक्रवर्ती की अगुवाई में भारतीय स्पिनर इन पड़ोसी बल्लेबाजों का क्या हाल करेंगे?

