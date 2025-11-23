इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 से ज्यादा बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले दुनिया के 4 तेज गेंदबाज, स्टार्क ने रचा इतिहास

AUS vs ENG: मिचेल स्टार्क इंटरनेशनल के इतिहास में अबतक 220 बल्लेबाजों को बोल्ड कर इतिहास रचने में सफल हो गए हैं. स्टार्क ने अबतक 296 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और कुल 220 बल्लेबाजों को बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई है. वैसे, स्टार्क ने अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 738 विकेट चटकाए हैं. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बतौर तेज गेंदबाज वसीम अकरम के नाम है. अकरम ने 460 इंटरनेशनल मैच में 278 बैटरों को बोल्ड मारा है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक केवल 4 ही ऐसे तेज गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा बल्लेबाजों को बोल्ड मारा है पहले नंबर पर वसीम अकरम. इस मामले में फिर दूसरे नंबर पर वकार युनुस हैं, जिनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 253 विकेट ऐसे हैं जब उन्होंने बल्लेबाजों को बोल्ड किया है.

वकार ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 789 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं, चौथे नंबर पर जेम्स एंडरसन हैं जिनके नाम 201 बल्लेबाजों को इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करने का रिकॉर्ड दर्ज है. एंडरसन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 991 विकेट अर्जित किए हैं.

स्टार्क ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में एशेज़ के पहले टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया. स्टार्क 1990-91 सीरीज़ के बाद एशेज़ टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ बन गए हैं. ऐसा करने वाले आखिरी ऑस्ट्रेलियाई पेसर क्रेग मैकडरमॉट थे, जिन्होंने उस सीरीज़ के आखिरी टेस्ट में पर्थ में 11 विकेट 157 रन देकर लिए थे. वह मैच पुराने WACA स्टेडियम में खेला गया था, और ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ 3-0 से जीत ली थी.

इसके अलावा, स्टार्क एशेज के इतिहास में 10 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं. पहले ब्रूस रीड थे, जिन्होंने 1985 और 1992 के बीच 27 टेस्ट खेले और अपने करियर में 113 विकेट लिए. रीड ने 1990-91 एशेज सीरीज के मेलबर्न टेस्ट में 13/148 विकेट लिए थे, जिसमें मैकडरमॉट चमके थे. यह एशेज में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था.