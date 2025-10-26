'वन लास्ट टाइम', रोहित ने पोस्ट किया गूढ़ मैसेज, सोशल मीडिया पर सनसनी

Rohit Sharma's social media post: हाल ही खत्म हुए सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अलग ही मनोदशा में हैं. और यही बात उनके चाहने वालों पर भी लागू हैं. रोहित को लेकर चंद दिनों के भीतर ही तमाम अवधारणाएं, नरेटिव बदल गए हैं. बहरहाल, रविवार को पूर्व कप्तान सीरीज समाप्ति के बाद सोशल मीडिया पर गूढ़ संदेश पोस्ट किया, तो सोशल मीडिया पर फिर से सनसनी फैल गई. अब यह तो सभी जानते ही हैं कि वर्तमान में दिग्गज कप्तान का कद भारतीय क्रिकेट में कितना ऊंचा हो चला है. इस स्तर पर वह कुछ भी बोलेंगे, या लिखेंगे, व हेडलाइन बनना ही बनना है.
One last time, signing off from Sydney 👊 pic.twitter.com/Tp4ILDfqJm— Rohit Sharma (@ImRo45) October 26, 2025
रोहित ने सिडनी एयरपोर्ट पर एंट्री की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, ' वन लास्ट टाइम, सिडनी से विदाई'. रोहित का यह संदेश पोस्ट करना भर था कि फैंस ने अपने-अपने अनुमान लगाने शुरू कर दिए कि उनका यह मैसेज क्या ऑस्ट्रेलिया में खेलने से विदाई को लेकर है या फिर यह करियर के अगले पड़ाव से जुड़ा है?
दो शानदार पारियों के बाद फैंस का रोहित पर और प्यार उमड़ रहा है. आप भी शायरी का आनंद लीजिए
सितारों को आँखों में महफूज रखना,— Shashank Pandey (@_____ShashanK) October 26, 2025
बड़ी देर तक रात ही रात होगी,
मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर हो तुम भी,
किसी मोड़ पर फिर मुलाक़ात होगी। 😔 pic.twitter.com/lS20j5nTuB
जो लोग शक रहे थे, इस प्रदर्शन के बाद तो आगे शायद ही सवाल उठाएं
King Sharmaji pic.twitter.com/btXWmk45UB— Peturam (@RatlamiSevv) October 26, 2025
ये भाई साहब इतने ज्यादा रोहित के प्रेम में हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने टेस्ट से संन्यास भी ले लिया है...!
Why one last time? Before 2027 WTC that is one more series against Australia.— Vish (@VishSpark03) October 26, 2025
