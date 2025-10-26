विज्ञापन
'इस वजह से रोहित ने अलविदा नहीं कहा', बचपन के कोच ने किया पूर्व कप्तान के रिटायरमेंट प्लान का खुलासा
रोहित शर्मा ने हाल ही में खत्म सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया
PTI

coach revelation on Rohit Sharma's retirement: क्रिकेट या खेलों की दुनिया में तस्वीर महज एक मैच या एक पारी से बदल जाती है. पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बारे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई 3 मैचों की सीरीज से पहले तक अलग ही चर्चा हो रही थी. अलग-अलग बिंदुओं पर पंडित और पूर्व क्रिकेटर बातें कर रहे थे, लेकिन आखिरी दो मैचों में रोहित का बल्ला क्या बोला कि अब तमाम चर्चाएं जमींदोज हो गई हैं. सीरीज से पहले एक बड़ा प्वाइंट रोहित के वनडे से संन्यास को लेकर भी था. तमाम लोग अलग-अलग सीरीज में रोहित के संन्यास की बातें कर रहे थे, लेकिन अब उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने खुलासा करते और रोहित (Rohit Sharma's retirement plan) के संन्यास के प्लान का खुलासा करते हुए कहा है कि इस दिग्गज बल्लेबाज की इच्छा साल 2027 में होने वाले विश्व कप तक खेलने की है. करीब 6 महीने के ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले मैच में जब रोहित सस्ते में आउट हुए, तो कुछ लोगों की भौंहें फिर से चढ़ गई थीं, लेकिन दूसरे मैच के बाद से यह भौंहें फिर से नीचे आ गईं. आखिरी दोनों मैचों में रोहित ने दिखाया कि वह ༀ एक पुरानी शराब में तब्दील हो गए हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ और निखरती जा रही है.

बहलहाल, बचपन के कोच दिनेश लाड ने चेले को मिली हालिया सफलता पर खुशी जताते हुए कहा, 'यह बहुत ही खास पल है. इस तरह की बातें हो रही थीं कि वह बेहतर नहीं कर रहा है, उसे क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसने आखिरी दो मैचों में 75, नाबा 121 रन की पारियां खेलीं. इन पारियों से रोहित ने सभी को दिखा दिया कि वह अभी भी एक उच्च स्तरीय बल्लेबाज है, जो देश के लिए योगदान देना जारी रखेगा.' लाड ने इस प्रदर्शन के लिए रोहित के खुद में भरोसे को श्रेय दिया. उन्होंने कहा, 'इस प्रदर्शन के पीछे का एकमात्र सीक्रेट आत्मविश्वास है. यही वजह है कि रोहित ने संन्यास नहीं लिया.'

लाड बोले, 'रोहित साल 2027 विश्व कप में खेलना चाहते हैं और वह उसके बाद ही संन्यास लेंगे. वह विश्व कप के लिए तैयारी कर रहे हैं'. बचपन के कोच ने रोहित और विराट के बीच तनाव की खबरों को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा, 'विराट को लेकर बहुत ही भद्दी बातें होती हैं, लेकिन मैंने कहा था कि वह बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सिडनी में दोनों ने ही अच्छा किया. मैं दोनों को ही साल 2027 विश्व कप में खेलते देखना चाहता हूं. बहुत लोगों ने इस तरह की बातें की दोनों के बीच दरार हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है. ये दोनों ही करीबी दोस्ते हैं और देश के लिए खेलते हैं.'

Rohit Gurunath Sharma, India, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
