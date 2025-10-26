Shreyas Iyer Injury Updates: चोटिल श्रेयस अय्यर कितने दिन के लिए मैदान से हुए बाहर? सूत्र ने बताई अंदर की बात

Shreyas Iyer Injury Updates: भारत के नए वनडे उप कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को कम से कम तीन हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक खेल से बाहर रहना पड़ सकता है. क्योंकि शनिवार (25 अक्टूबर 2025) को सिडनी में तीसरे वनडे के दौरान हर्षित राणा (Harshit Rana) की गेंद पर एलेक्स कैरी (Alex Carey) का कैच लेते समय उनकी बाईं पसली में झटका लग गया था. अभी तक यह निश्चित नहीं हो सकता है कि वह 30 नवंबर को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले वनडे के लिए समय पर फिट होंगे या नहीं.

इस मामले की जानकारी रखने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर पीटीआई को बताया, 'श्रेयस को मैच के दौरान ही स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया था. शुरुआती जांच के अनुसार इस झटके से उन्हें कम से कम तीन हफ्ते तक खेल से बाहर रहना होगा.'

UPDATE - Shreyas Iyer sustained an injury to his left rib cage while fielding. He has been taken to the hospital for further evaluation and assessment of his injury.#AUSvIND pic.twitter.com/UFffBiGxsF — BCCI (@BCCI) October 25, 2025

सूत्र ने कहा, 'वापसी पर उन्हें ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में रिपोर्ट करना होगा. यह तय करने से पहले कि उन्हें ठीक होने में और समय लगेगा या नहीं, आगे की रिपोर्ट का इंतजार है. अगर यह हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो इसमें ज्यादा समय लग सकता है.'

जब दक्षिण अफ्रीका वनडे श्रृंखला में उनके हिस्सा लेने के बारे में पूछा गया तो सूत्र ने जवाब दिया, 'अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी.'

