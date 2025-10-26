विज्ञापन
Shreyas Iyer Injury Updates: चोटिल श्रेयस अय्यर कितने दिन के लिए मैदान से हुए बाहर? सूत्र ने बताई अंदर की बात

Shreyas Iyer Injury Updates: श्रेयस अय्यर को चोट के बाद स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया था. शुरुआती जांच के अनुसार इस झटके से उन्हें कम से कम तीन हफ्ते तक खेल से बाहर रहना होगा.

Shreyas Iyer Injury Updates: चोटिल श्रेयस अय्यर कितने दिन के लिए मैदान से हुए बाहर? सूत्र ने बताई अंदर की बात
चोट के बाद मैदान से बाहर जाते हुए श्रेयस अय्यर
  • श्रेयस अय्यर को मैच के दौरान बाईं पसली में चोट लगने के कारण कम से कम तीन हफ्ते खेल से बाहर रहना पड़ सकता है
  • चोट लगने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में स्कैन के लिए ले जाया गया था, जहां शुरुआती जांच हुई है
  • भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सूत्र के अनुसार उनकी वापसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने के बाद ही संभव होगी
Shreyas Iyer Injury Updates: भारत के नए वनडे उप कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को कम से कम तीन हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक खेल से बाहर रहना पड़ सकता है. क्योंकि शनिवार (25 अक्टूबर 2025) को सिडनी में तीसरे वनडे के दौरान हर्षित राणा (Harshit Rana) की गेंद पर एलेक्स कैरी (Alex Carey) का कैच लेते समय उनकी बाईं पसली में झटका लग गया था. अभी तक यह निश्चित नहीं हो सकता है कि वह 30 नवंबर को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले वनडे के लिए समय पर फिट होंगे या नहीं.

इस मामले की जानकारी रखने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर पीटीआई को बताया, 'श्रेयस को मैच के दौरान ही स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया था. शुरुआती जांच के अनुसार इस झटके से उन्हें कम से कम तीन हफ्ते तक खेल से बाहर रहना होगा.'

सूत्र ने कहा, 'वापसी पर उन्हें ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में रिपोर्ट करना होगा. यह तय करने से पहले कि उन्हें ठीक होने में और समय लगेगा या नहीं, आगे की रिपोर्ट का इंतजार है. अगर यह हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो इसमें ज्यादा समय लग सकता है.'

जब दक्षिण अफ्रीका वनडे श्रृंखला में उनके हिस्सा लेने के बारे में पूछा गया तो सूत्र ने जवाब दिया, 'अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी.'

