NDTV Good Times Music Concert LIVE: सज गया मंच... डल झील के किनारे सोनू निगम देंगे मोहम्मद रफी को श्रद्धाजंलि

NDTV Good Times Music Concert कॉन्सर्ट की शुरुआत श्रीनगर के गायक काजी तौकीर करेंगे, जो 2005 में रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' जीत चुके हैं. यह कॉन्सर्ट लगभग 5 घंटे 30 मिनट तक चलेगा. यहां पर पार्किंग की भी सुविधा नि:शुल्क होगी.

NDTV Good Times Music Concert LIVE: सज गया मंच... डल झील के किनारे सोनू निगम देंगे मोहम्मद रफी को श्रद्धाजंलि
डल झील के किनारे मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि...
  • NDTV Good Times का म्यूजिक कॉन्सर्ट 26 अक्टूबर को श्रीनगर के डल झील किनारे आयोजित हो रहा है
  • बॉलीवुड गायक सोनू निगम इस कार्यक्रम में मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि देंगे और उनके प्रसिद्ध गीत प्रस्तुत करेंगे
  • यह कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद होने वाला पहला बड़ा संगीत समारोह है, जो सभी उम्र के लिए खुला होगा
नई दिल्‍ली:

NDTV Good Times Music Concert: श्रीनगर में डल झील के किनारे आज (26 अक्टूबर)  एनडीटीवी गुड टाइम्‍स एक म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट कराने जा रहा है. इस कॉन्‍सर्ट में म्‍यूजिक जगत के कई दिग्‍गज परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे. बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम भी इस संगीत समारोह के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं. वे डल झील के किनारे होने वाले संगीत समारोह में मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि देंगे. रविवार को डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में आयोजित होने वाला यह म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट महान गायक दिवंगत मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि होगी. 

पूरी वादी में पॉजिटिविटी की एक लहर : एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ और सीईओ राहुल कंवल

एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ और सीईओ राहुल कंवल ने इस म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट को लेकर कहा, 'एनडीटीवी गुड टाइम्‍स का यह पहला म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट है. डल झील के किनारे हम शुरुआत कर रहे हैं. जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, तब से कश्‍मीर में पयर्टन में कुछ कमी आई है. लोग यहां आने से थोड़ा परहेज कर रहे थे. चूंकि एनडीटीवी यहां पर सोनू निगम को लेकर आ रहा है, म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट कर रहा है, तो पूरी वादी में पॉजिटिविटी की एक लहर फैल गई है. लोगों को लग रहा है कि यहां कुछ बड़ा हो रहा है.'

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर एनडीटीवी गुड टाइम्‍स म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट को लेकर पोस्‍ट किया है. लोगों से भी इससे जुड़ने की अपील की है.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहले बड़ा कार्यक्रम 

22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में किए गए आतंकी हमले के बाद कश्मीर में यह पहला बड़ा संगीत समारोह हो रहा है. इस शो में सोनू निगम की अपनी आवाज में मोहम्मद रफी के गाने गाते दिखाई देंगे. यह कॉन्सर्ट सभी उम्र के लोगों के लिए खुला होगा और इसके टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप पर बुक किए जा सकते हैं. शो के टिकट एसकेआईसीसी के काउंटर से भी खरीदे जा सकते हैं.

डल झील के किनारे मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि

सोनू निगम ने इस शो के बारे में बात करते हुए कहा, 'यह और भी खास है, क्योंकि डल झील के किनारे अब तक हमने मोहम्मद रफी साहब की शताब्दी का जश्न नहीं मनाया. सोचिए, ऐसा नजारा कितना अद्भुत होगा! पूरी दुनिया मेरे साथी, मेरे गुरु और मेरी प्रेरणा के साथ मेरे जुड़ाव को जानती है, लेकिन कश्मीर की डल झील पर उनकी विरासत का जश्न मनाना, कश्मीर के उत्साह का जश्न मनाना, वाकई अद्भुत और खास होगा. आप सभी से वहां मिलने का इंतजार करूंगा.'

म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट में क्‍या है खास 

यह कॉन्सर्ट लगभग 5 घंटे 30 मिनट तक चलेगा. यहां पर पार्किंग की भी सुविधा नि:शुल्क होगी. कॉन्सर्ट की शुरुआत श्रीनगर के गायक काजी तौकीर करेंगे, जो 2005 में रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' जीत चुके हैं. इसके बाद सोनू अपने कॉन्सर्ट 'लाइव ऑन डल लेक' की शोभा बढ़ाते दिखाई देंगे. कार्यक्रम में सोनू निगम अपने हिट गानों के साथ ही मोहम्मद रफी साहब के मशहूर गाने गाते दिखाई देंगे. आयोजकों ने दर्शकों के लिए खाने-पीने की सुविधा मुहैया करवाई है. कुछ शुल्क देकर वह अपना पसंदीदा व्यंजन खा सकेंगे. बताया जा रहा है कि एक बार कार्यक्रम से बाहर निकलने के बाद दोबारा प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

