पंचायत और ग्राम पंचायत मुखिया को देंगे पेंशन, बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी के 5 बड़े वादे

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान किए हैं. उन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा.

बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को, दो चरणों में चुनाव होना है.
  • महागठबंधन के CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, "प्रचार अभियान शुरू हो गया है. बिहार बदलाव के लिए बेचैन है.
  • तेजस्वी ने कहा हम जहां भी जा रहे हैं. सभी जातियों, धर्मों के लोग बड़ी संख्या में हमारा समर्थन करने आ रहे हैं.
  • तेजस्वी यादव ने आगे कहा लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं और बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं.
पटना:

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई बड़े ऐलान किए हैं. तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और RJD नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, "प्रचार अभियान शुरू हो गया है और बिहार बदलाव के लिए बेचैन है. हम जहां भी जा रहे हैं, सभी जातियों और धर्मों के लोग बड़ी संख्या में हमारा समर्थन करने आ रहे हैं. लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं और बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं. इस सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है... लोग भाजपा को समझ चुके हैं..." बिहार की जनता से हम बस 20 महीने का समय चाहते हैं. बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं. उन्होंने कहा  त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा. ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन की शुरुआत की जाएगी. पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की मांग थी की पेंशन दिया जाए उसे पर हम लोग काम करेंगे. हम लोगों ने तय किया है पेंशन दिया जाएगा. इनको 50 लाख का बीमा भी दिया जाएगा. 

तेजस्वी यादव ने आगे कहा, जन वितरण प्रणाली के जो वितरक है उनके मानदेय दिलवाने का काम करेंगे. प्रति क्विंटल मिलने वाले मार्जिन मनी को बढ़ाया जाएगा. जन वितरण प्रणाली के लोगों के अनुकंपा में लागू उम्र सीमा भी बढ़ाया जाएगा. मेहनत का श्लोक नई कुम्हार लोहार बढ़ई के स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए 5 लाख ब्याज रहित सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

बता दें तेजस्वी यादव को ‘इंडिया' गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है. बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को, दो चरणों में चुनाव होना है. मतगणना 14 नवंबर को होगा.

Tejashwi Yadav, Tejashwi Yadav Press Conference, Bihar Election 2025
