यह भी पता चला है कि चीन की सरकारी स्वामित्व वाली चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस 9 नवंबर से शंघाई और दिल्ली के बीच उड़ानें फिर से शुरू करेगी. यह उड़ानें सप्ताह में तीन बार बुधवार, शनिवार और रविवार को संचालित होंगी.

पांच साल बाद भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू, जानिए क्यों हुई थी बंद
  • कोलकाता और गुआंगझोउ के बीच पांच साल बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं, जो रात दस बजे रवाना हुईं.
  • कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित उड़ानें अब इंडिगो एयरलाइंस द्वारा प्रतिदिन बिना रुके संचालित की जाएंगी.
  • चीन की चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस नौ नवंबर से शंघाई और दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन बार उड़ानें फिर से शुरू करेगी.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पांच साल से अधिक समय के अंतराल के बाद कोलकाता और चीन के गुआंगझोउ शहर के बीच सीधी उड़ानें रविवार को फिर से शुरू हो गई. पहली उड़ान नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय (एनएससीबीआई) हवाई अड्डे से रात 10 बजे रवाना हुई. कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित होने से पहले दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें 2020 की शुरुआत तक चालू थीं.

उड़ानें शुरू होने के अवसर पर हवाई अड्डे पर एक संक्षिप्त समारोह आयोजित किया गया, जहां एक यात्री ने औपचारिक दीप प्रज्वलित किया, जो भारत और चीन के बीच नई दोस्ती और सहयोग की भावना का प्रतीक था. इस कार्यक्रम में एनएससीबीआई हवाई अड्डे के निदेशक डॉ. पीआर बेउरिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी भी उपस्थित थे. डॉ. बेउरिया ने कहा कि इस सीधी उड़ान से न केवल व्यापार और पर्यटन संबंध मजबूत होंगे, बल्कि दोनों प्रमुख शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को और अधिक सुविधा भी मिलेगी.

कैसे आया बदलाव

कोलकाता-गुआंगज़ौ उड़ान प्रतिदिन, बिना रुके संचालित होगी, जिससे पूर्वी भारत में एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विमानन केंद्र के रूप में कोलकाता की स्थिति और मजबूत होगी.  हाल ही में कूटनीतिक पहल के बाद निजी विमानन कंपनी इंडिगो ने घोषणा की है कि वह 26 अक्टूबर से कोलकाता से गुआंगझोउ के बीच दैनिक नॉन-स्टॉप उड़ानें पुनः शुरू करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी, जिससे उड़ान संचालन में व्यापक बदलाव का मार्ग प्रशस्त हुआ.

चीन 9 नवंबर से शुरू करेगा

यह भी पता चला है कि चीन की सरकारी स्वामित्व वाली चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस 9 नवंबर से शंघाई और दिल्ली के बीच उड़ानें फिर से शुरू करेगी. यह उड़ानें सप्ताह में तीन बार बुधवार, शनिवार और रविवार को संचालित होंगी. भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने भी सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में पोस्ट किया.

प्रवक्ता ने कहा, "चीन और भारत के बीच सीधी उड़ानें अब एक वास्तविकता हैं. कोलकाता से गुआंगझोउ के लिए आज से उड़ानें शुरू हो रही हैं. वहीं, शंघाई से नई दिल्ली 9 नवंबर से शुरू होगी, जो हफ्ते में तीन बार उड़ान भरेगी."

कोलकाता क्यों

कोलकाता शहर के चीन के साथ ब्रिटिश शासन के समय से ही संबंध हैं, जब चीनी प्रवासी व्यापारी के रूप में शहर में आए थे. शहर का चाइनाटाउन अपने प्रवासी समुदाय के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कई अकसर पड़ोसी देश की यात्रा करते हैं. सीधी उड़ान से उनके लिए चीन की यात्रा आसान हो जाएगी. कोलकाता में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख राजीव सिंह ने कहा कि सीधे हवाई संपर्क से लॉजिस्टिक्स और परिवहन का समय कम होगा. इससे लागत भी कम होगी. इससे कारोबार को फायदा होगा.

