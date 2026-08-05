वर्ल्ड कप 2027 में जगह बनाने के लिए भिड़ेंगी 10 टीमें, 2 बार की चैंपियन पर बाहर होने का खतरा, तारीख तय

ODI World Cup 2027 Qualifiers: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 2027 ODI वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए समय तय कर लिया है. क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, 10 टीमों वाला यह टूर्नामेंट अगले साल 22 फरवरी से 23 मार्च तक खेला जाएगा. हालांकि ICC ने टूर्नामेंट की तारीखें तय कर ली हैं, लेकिन मेजबान वेन्यू की पुष्टि अभी बाकी है. जुलाई में ICC द्वारा जारी 2027 वर्ल्ड कप के नए क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर के तहत, 10 टीमों वाले क्वालिफायर का विजेता 14 टीमों वाले वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में सीधे जगह बनाएगा.

क्वालिफायर में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें टूर्नामेंट के शुरुआती चरण, जिसे 'सुपर सीरीज' कहा जाता है, में आगे बढ़ेंगी. वे 12 टीमों वाले मुख्य चरण में बची हुई जगह के लिए मुकाबला करेंगी, जिसमें केवल टॉप-रैंक वाली टीम ही आगे बढ़ेगी. 2027 ODI वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में 12 वेन्यू पर 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा.

सबसे कम रैंक वाले दो 'फुल मेंबर' शामिल होंगे

10 टीमों वाले क्वालिफायर में 30 सितंबर, 2026 तक ODI रैंकिंग में सबसे कम रैंक वाले दो 'फुल मेंबर' शामिल होंगे (मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को छोड़कर). उनके साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की टॉप चार टीमें और वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ की टॉप चार टीमें शामिल होंगी.

आठ टीमों वाले क्वालिफायर प्लेऑफ में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की निचली चार टीमें और चैलेंज लीग (क्रिकेट की तीसरे स्तर की प्रतियोगिता) की टॉप चार टीमें शामिल होंगी. हालांकि प्लेऑफ का फॉर्मेट अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन टॉप चार में रहने वाली टीमें वर्ल्ड कप क्वालिफ़ायर के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी.

12 टीमों को छह-छह के दो ग्रुप में बांटा जाएगा

चैलेंज लीग में 12 टीमें होंगी जिन्हें छह-छह के दो ग्रुप में बांटा जाएगा, और हर ग्रुप क्वालिफिकेशन साइकल के दौरान तीन राउंड-रॉबिन टूर्नामेंट खेलेगा. हर ग्रुप की टॉप दो टीमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ में आगे बढ़ेंगी. वेस्ट इंडीज अभी ODI रैंकिंग में 10वें स्थान पर है और 30 सितंबर की कट-ऑफ तारीख से पहले उनके सिर्फ दो मैच बचे हैं, जो दोनों सितंबर में भारत के खिलाफ हैं. उनके टॉप आठ में रहने की संभावना अन्य मैचों के नतीजों पर भी निर्भर करेगी, खासकर अफगानिस्तान (आठवें स्थान पर) और आयरलैंड (12वें स्थान पर) के बीच होने वाली सीरीज पर.

अगर आयरलैंड पांच मैचों की सीरीज 4-1 या 5-0 से जीतता है, तो भारत के खिलाफ दो जीत वेस्टइंडीज़ को टॉप आठ में पहुंचाने के लिए काफ़ी हो सकती हैं. हालांकि, अगर अफगानिस्तान सीरीज जीतता है, तो वेस्टइंडीज़ का क्वालिफ़िकेशन रूट से आगे बढ़ना लगभग तय हो जाएगा. वेस्टइंडीज 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था. हरारे में क्वालिफायर के दौरान नीदरलैंड्स से सुपर ओवर में मिली दिल तोड़ने वाली हार ने टूर्नामेंट में पहुंचने की उनकी उम्मीदें खत्म कर दी थीं.

ये भी पढ़ें- सिर्फ 2 विकेट और कपिल देव पीछे! लेकिन इस मामले में मिचेल स्टार्क अभी तक नहीं पहुंच पाए आसपास