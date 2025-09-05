मैथ्यू ब्रीट्जके के तूफानी कारनामे, लेकिन इस बात से डर गए हैं दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज

हाल ही में डेब्यू करने के बाद शुरुआती पांच वनडे मैचों में लगातार अर्द्धशतक जड़कर दुनिया भर में छा जाने वाले और पहला बल्लेबाज बनने के बाद मैथ्यू ब्रीट्जके (Matthew Breetzke) की क्रिकेट दुनिया इस समय बहुत ही रुमानी है. और हो भी क्यों लगातार पांच अर्द्धशतक जड़कर इतिहास का पहला बल्लेबाज बनना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसी पहलू ने उन्हें डरा भी दिया है. अपनी हालिया पांचवीं पारी में ब्रीट्जके ने इग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे (Eng vs Sa) में 77 गेंदों पर 85 रन की पारी खेली थी. इससे पहले करियर के आगाज के बाद से उन्होंने 150, 83, 57 और 88 का स्कोर किया था. फिलहाल 5 तूफानी पारियों के बाद ब्रीट्जके का औसत 92.60 का हो चला है. यह भयावह औसत भी उनके डर की वजह हो चला है.

इस बल्लेबाज ने मजाक में स्वीकार किया, 'इस 'स्पेशल चार्ट' के बाद अब यहां एक एकमात्र रास्ता नीचे जाना हो सकता है. वैसे इस बल्लेबाज ने इस शानदार फॉर्म को जारी रखने की उम्मीद जताते हुए यह अफसोस भी जताया कि सिर्फ 15 रन के अंतर से लॉर्ड्स के ऑनरबोर्ड पर उनका नाम नहीं आ सका.'

उन्होंने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसी शानदार शुरुआत पर मैं खुश हूं. लगातार 5 अर्द्धशतक बढ़िया बात है, लेकिन यह थोड़ा चिंताजनक भी है. यहां से मेरे लिए अब रास्ता नीचे जाना ही हो सकता है. ईमानदारी से कहूं, तो यह रन-चार्ट बहुत ही स्पेशल है. वास्तव में इन अच्छी पिचों पर मैंने बैटिंग की है. मैं यहां से उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि मैं इस रनों के सिलसिले को जारी रखूंगा.' इस 26 साल के बल्लेबाज ने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के कारण स्वाभाविक थकान की बात को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही, 'बड़ी तस्वीर' पर ध्यान लगाए रखने की भी बात कही. ब्रीट्जे ने कहा,' कभी-कभी आप थकान महसूस करते है, लेकिन मैं इसे ऐसे देखता हूं कि मैं आजीविका के लिए खेल का हिस्सा बनकर बहुत ही आभारी हूं. मैं हर मौके को लेने और भुनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि यह हमेशा ही आपको नहीं मिलते'