'अब तो प्रकृति भी संजू सैमसन के साथ अन्याय कर रही है', कोहरे के कारण रद्द हुआ मैच तो भड़के फैंस, जानें क्यों

चौथे टी20 मुकाबले में उम्मीद जताई जा रही थी कि गिल के चोटिल होने के बाद संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. मगर प्रकृति की बेरुखी के आगे किसी की एक न चली. नतीजन फैंस को निराश कदमों के साथ घर लौटना पड़ा.

  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच अत्यधिक कोहरे के कारण बिना कोई गेंद फेंके रद्द कर दिया गया था
  • संजू सैमसन को चोटिल गिल की जगह प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिलने की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हो सकी
  • मैच रद्द होने से क्रिकेट प्रेमी और प्रशंसक सोशल मीडिया पर अपनी निराशा और भावनाएं व्यक्त कर चुके हैं
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला बीते बुधवार (17 दिसंबर 2025) को लखनऊ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था. मगर अत्यधिक कोहरे की वजह से यह मैच पूरा नहीं हो सका और बिना कोई गेंद फेंके रद्द करना पड़ा. चौथे टी20 मुकाबले में उम्मीद जताई जा रही थी कि गिल के चोटिल होने के बाद संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. मगर प्रकृति की बेरुखी के आगे किसी की एक न चली. नतीजन फैंस को निराश कदमों के साथ घर लौटना पड़ा.

चौथे टी20 मुकाबले के रद्द होने और सैमसन की बल्लेबाजी नहीं देख पाने से फैंस निराश थे. कई प्रशंसकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाए भी जाहिर की हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

@academy_dinda नाम के एक फैन ने अपने दिल की बात साझा करते हुए कहा है, 'अब तो प्रकृति भी संजू सैमसन के साथ अन्याय कर रही है.'

@sagarcasm नाम के क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, 'जब आप आखिरकार प्लेइंग इलेवन में शामिल हो जाते हैं, मगर कोहरे के कारण मैच रद्द हो जाता है.'

@Adityakrsaha नाम के खेल प्रशंसक ने लिखा है, 'एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जिसमें सैमसन को खेलने का मौका मिल सकता था. मगर धुंध के कारण रोक दिया गया.'

@Benarasiyaa नाम के यूजर्स ने लिखा है, 'किस आइंस्टीन ने दिसंबर में उत्तर भारत में रात्रि मैच आयोजित करने का निर्णय लिया?'

आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला जरूर रद्द हो गया है. मगर भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है. सीरीज का शेष बचा आखिरी मुकाबला शुक्रवार (19 दिसंबर) को अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

