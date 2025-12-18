'अब तो प्रकृति भी संजू सैमसन के साथ अन्याय कर रही है', कोहरे के कारण रद्द हुआ मैच तो भड़के फैंस, जानें क्यों

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला बीते बुधवार (17 दिसंबर 2025) को लखनऊ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था. मगर अत्यधिक कोहरे की वजह से यह मैच पूरा नहीं हो सका और बिना कोई गेंद फेंके रद्द करना पड़ा. चौथे टी20 मुकाबले में उम्मीद जताई जा रही थी कि गिल के चोटिल होने के बाद संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. मगर प्रकृति की बेरुखी के आगे किसी की एक न चली. नतीजन फैंस को निराश कदमों के साथ घर लौटना पड़ा.

चौथे टी20 मुकाबले के रद्द होने और सैमसन की बल्लेबाजी नहीं देख पाने से फैंस निराश थे. कई प्रशंसकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाए भी जाहिर की हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

@academy_dinda नाम के एक फैन ने अपने दिल की बात साझा करते हुए कहा है, 'अब तो प्रकृति भी संजू सैमसन के साथ अन्याय कर रही है.'

Now even the nature is doing injustice to Sanju Samson 💀 pic.twitter.com/jreFcgygfk — Dinda Academy (@academy_dinda) December 17, 2025

@sagarcasm नाम के क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, 'जब आप आखिरकार प्लेइंग इलेवन में शामिल हो जाते हैं, मगर कोहरे के कारण मैच रद्द हो जाता है.'

When you finally get in playing xi but match gets callled off due to fog pic.twitter.com/BoNRkI0irX — Sagar (@sagarcasm) December 17, 2025

@Adityakrsaha नाम के खेल प्रशंसक ने लिखा है, 'एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जिसमें सैमसन को खेलने का मौका मिल सकता था. मगर धुंध के कारण रोक दिया गया.'

1 T20I game where Samson had a chance to play is stopped due to smog. pic.twitter.com/IOL4RTdeLy — Aditya Saha (@Adityakrsaha) December 17, 2025

@Benarasiyaa नाम के यूजर्स ने लिखा है, 'किस आइंस्टीन ने दिसंबर में उत्तर भारत में रात्रि मैच आयोजित करने का निर्णय लिया?'

Which Einstein decide to hold a night match in North India in December? pic.twitter.com/WqicgRjfxH — Piyush Rai (@Benarasiyaa) December 17, 2025

आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला जरूर रद्द हो गया है. मगर भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है. सीरीज का शेष बचा आखिरी मुकाबला शुक्रवार (19 दिसंबर) को अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

