इस साल गिल के आस-पास कोई नहीं, स्पेशल लीग में अपना ही रिकॉर्ड निशाने पर, कोहली हैं इंडियन बॉस

व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में वापसी करने के बाद से कप्तान शुभमन गिल की फॉर्म और जगह को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं. वास्तव में, ये सवाल वापसी से पहले भी थे, लेकिन हालिया समय में टीम के संतुलन में और वजन आया, तो बहस गिल की टीम में जगह होने को लेकर तक पहुंच गई. बहरहाल, बुधवार को गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रद्द हुए पहले टी20 (Aus vs Ind 1st T20I) में गिल ने 20 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के से नाबाद 37 रन बनाकर अच्छे संकेत दिए हैं. आगे आने वाले समय में क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल साल 2025 में तीनों फॉर्मेटों में मिलाकर कोई भी बल्लेबाज शुभमन गिल के आस-पास नहीं है. और साल खत्म होने तक भी होने भी नहीं जा रहा. फिलहाल गिल इस साल 27 मैच (टेस्ट+वनडे+टी20) में मिलाकर (पहले टी20 के बाद) 54.43 के औसत से 1633 रन बनाकर शीर्ष पर हैं.

साल 2025 के तीनों फॉर्मेटों में सबसे बड़े 'रनवीर'

बल्लेबाज रन देश



शुभमन गिल 1633 भारत

करणबीर सिंह 1488 ऑस्ट्रिया

जॉन बेनेट 1381 जिंबाब्वे

जो. रूट 1377 इंग्लैंड

एम. डकेट 1343 इंग्लैंड



यहां से गिल के पास हैं इतने मैच

अभी साल 2025 खत्म होने में करीब दो महीने बाकी हैं. और इस दिसंबर की आखिरी तारीख तक गिल के पास 2 टेस्ट, 3 वनडे और 9 टी20 मैच बाकी हैं.ऐसे में गिल के निशाने पर अपना ही रिकॉर्ड निशाने पर है. गिल ने साल 2023 में साल में खेले 48 मैचों में 46.82 के औसत से 2154 रन बनाए थे. तब उन्होंने इस साल 7 शतक और 10 अर्द्धशतक जड़े थे. अगर गिल इस साल भी दो हजार रन बनाने में सफल रहते हैं, तो यह उनके करियर में 2023 के बाद दूसरा ऐसा मौका होगा, जब वह यह उपलब्धि हासिल करेंगे. और पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में दिखाई गई फॉर्म को देखकर तो कहा जा सकता है कि वह आसानी से दो हजार का आंकड़ हासिल कर लेंगे.

भारत के बॉस हैं विराट कोहली

इस मामले में एक साल में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने के मामले में अगर श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संगकारा (2,868 रन, 2013, 48 मैच) अगर दुनिया के बॉस हैं, तो इतिहास में तीसरे नंबर पर काबिज विराट कोहली (2818 रन, 2018, 46 मैच) भारत के बॉस हैं. चौथा नंबर भी विराट कोहली (2735 रन, 37 मैच, 37 मैच) ही हैं. और कोहली को पार करना भी गिल के लिए बड़ा चैलेंज ही है.



