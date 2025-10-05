महिला वर्ल्ड कप में भी जारी रहा 'नो हैंडशेक', हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया

No handshake continues in IND W vs PAK W Match:: महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारतीय टीम आमने-सामने हैं. दोनों टीमों के बीच मैच कोलंबो में खेला जा रहा है. बता दें कि पाकिस्तानी कप्तान फ़ातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी. वहीं, महिला वर्ल्ड कप में भी भारत की ‘नो हैंडशेक' नीति जारी है. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान फ़ातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया है. टॉस हारने के बाद भारतीय कप्तान ने कहा, "हमने वर्ल्ड कप से पहले यहां एक अच्छी सीरीज़ खेली थी..हम सकारात्मक सोच के साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं.दुर्भाग्य से हमारी टीम में एक बदलाव है. अमनजोत कौर की जगह रेणुका सिंह आई हैं."

बता दें कि पाकिस्तान ने प्लेंइग इलेवन में एक बदलाव करते हुए शीर्ष क्रम की बल्लेबाज सदफ शमस को एकादश में जगह दी है. भारत ने बीमार अमनजोत कौर की जगह रेणुका सिंह को मौका दिया है.

दरअसल, भारत-पाक क्रिकेट संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. हाल ही में एशिया कप में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. वहीं, ‘हाथ नहीं मिलाने की नीति' को भारत की महिला टीम ने आगे बढ़ाते हुए महिला वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया है.

मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान का बयान वायरल

फातिमा ने इस मैच के आगाज से पहले कहा था, ‘‘हमारा मुख्य लक्ष्य अच्छा प्रदर्शन करना है. हमारी अन्य टीमों के साथ अच्छे संबंध हैं। हम खेल भावना को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे. बिस्माह की बेटी के साथ सभी का मिलना और एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना. पहले जो हुआ, हमें ऐसे पल पसंद हैं. लेकिन अभी हमारा पूरा मकसद खेल पर ध्यान देना है.

भारत प्लेइंग XI: स्मृति मांधना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह

पाकिस्तान प्लेइंग XI: मुनीबा अली, सदफ़ शम्स, सिदरा अमीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फ़ातिमा सना (कप्तान), रमी़न शमी़म, डायना बेग, सिद्रा नवाज़ (विकेटकीपर), नाशरा संदू, सादिया इक़बाल