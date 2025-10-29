विज्ञापन
नीतीश कुमार रेड्डी तीन टी20 मैचों से बाहर, BCCI ने दिया ये अपडेट, भारत लेगा रिप्लेसमेंट?

Nitish Kumar Reddy Injured: नीतीश कुमार रेड्डी गर्दन की ऐंठन के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हैं. बीसीसीआई उनकी प्रगति पर नजर रख रहा है.

Nitish Kumar Reddy: नीतीश रेड्डी तीन मैचों के लिए बाहर
  • नीतीश रेड्डी गर्दन में ऐंठन के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर हो गए हैं.
  • बीसीसीआई ने बताया कि गर्दन की समस्या ने नीतीश की रिकवरी को प्रभावित किया है.
  • नीतीश रेड्डी पहले भी चोटों से जूझते रहे हैं और फिलहाल उनकी जगह प्लेइंग XI में नहीं दिख रही है.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Nitish Kumar Reddy Injured out for 3 T20I vs Australia: ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी गर्दन में ऐंठन के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर हो गए हैं. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को यह जानकारी दी. रेड्डी क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से बाहर हो गए थे. वह अब एक नई परेशानी से जूझ रहे हैं. बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में हुआ सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ. इस मैच में भारत तीन स्पिनरों के साथ उतरा था. जबकि अर्शदीप की जगह बुमराह एकमात्र तेज गेंदबाजी विकल्प थे. टीम में हर्षित और शिवम दुबे के रूप में भारत के पास दो तेज गेंदबाजी ऑल-राउंडर विकल्प भी थे.

नीतीश कुमार रेड्डी की चोट पर अपडेट देते हुए बीसीसीआई ने एक कहा,"नीतीश कुमार रेड्डी पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं. एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे इस ऑलराउंडर ने गर्दन में ऐंठन की शिकायत की है, जिससे उनकी रिकवरी प्रभावित हुई है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर नज़र रख रही है." 

नीतीश इससे पहले भी चोटों से जूझता रहे हैं. नीतीश रेड्डी तीन मैचों के लिए बाहर हैं और इसकी संभावना तो नहीं लगती कि बोर्ड उनके लिए रिप्लेसमेंट लेगा, क्योंकि पहले ही प्लेइंग XI में जगह नहीं दिख रही है. हर्षित राणा और शिवम दुबे पहले ही दो तेज गेंदबाजी ऑल-राउंडर विकल्प भारत के पास है. ऐसे में इसकी संभावना भी नहीं है कि कोई खिलाड़ी भारत से जाए. हार्दिक पहले से ही चोटिल हैं, ऐसे में नीतीश की चोट ने जरूर टीम मैनेजमेंट की चिंताए बढ़ा दी है.

बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टी20

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच केनबरा के मनूका ओवल स्टेडियम में खेला गया पहला टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत दी थी और 3.5 ओवर में 35 रन जोड़े थे. अभिषेक 14 गेंद पर 4 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए सूर्यकुमार यादव उतरे. गिल और सूर्या भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे कि बारिश की वजह से खेल को रोकना पड़ा.

बारिश के कारण खेल काफी देर तक रुका रहा. मैच जब शुरू हुआ तो 20 ओवर से घटाकर 18 ओवर कर दिया गया. गिल और सूर्या ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 9.4 ओवर में स्कोर 97 तक पहुंचाया था कि फिर बारिश शुरू हो गई. इस समय गिल 20 गेंद पर 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 37 और सूर्यकुमार यादव 24 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 39 रन बनाकर खेल रहे थे. दोनों के बीच 35 गेंद पर 62 रन की साझेदारी हुई थी. लंबे इंतजार के बाद बारिश नहीं रुकती देख अंपायरों ने मैच रद्द करने की घोषणा की. अभिषेक शर्मा का एकमात्र विकेट नाथन एलिस को मिला.

India, Australia, Cricket, Kaki Nitish Kumar Reddy
