89 साल के धर्मेंद्र का जवान हमशक्ल, वीडियो देखकर याद आ जाएगा शोले का वीरू

धरम पाजी के डायलॉग पर उनके लुख अलाइक पाखी को लिप सिंक करते देख सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक शख्स ने लिखा, आपको देखकर लग रहा है कि 70, 80 और 90 के दशक के स्टार्स आज भी जवान हैं.

धरम पाजी के लुक अलाइक ने जीता दिल
नई दिल्ली:

हिंदी फिल्मों के हीमैन, धर्म्रेंद्र यानी कि अपने धरम पाजी की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग. वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और इतना ही नहीं उनके लुक अलाइक भी इंस्टाग्राम पर कंटेंट देने के मामले में कुछ कम नहीं. ये लोग आए दिन तरह तरह के वीडियो शेयर करते रहते हैं. आज तक तो आपने धरम पाजी के लुक अलाइक्स को उनके गानों पर परफॉर्म करते देखा होगा लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसमें पाखी इकबाल नाम का ये शख्स धरम पाजी के डायलॉग पर लिप सिंक करता नजर आ रहा है. इकबाल का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इंस्टाग्राम पर आए कमेंट्स से साफ दिख रहा है कि लोगों को पाखी इकबाल के अंदाज में धरम पाजी की झलक देख रहे हैं.

धरम पाजी के डायलॉग पर पाखी को लिप सिंक करते देख सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक शख्स ने लिखा, आपको देखकर लग रहा है कि 70, 80 और 90 के दशक के स्टार्स आज भी जवान हैं. आपको देखकर धरम पाजी की याद आ गई. एक ने लिखा, सुपर्ब परफॉर्मेंस. एक ने कमेंट किया, वाह बहुत शानदार. एक ने लिखा, क्या बात सर मजा आ गया. 

बता दें कि धर्मेंद्र के इस हमशक्ल के इंस्टाग्राम 60.2 हजार फॉलोअर्स हैं और अब तक पाखी इकबाल 726 पोस्ट कर चुके हैं. पाखी के सभी पोस्ट धरम पाजी के लुक में या उनके गानों और डायलॉग पर होते हैं. देखना होगा कि धरम पाजी अगर किसी दिन ये वीडियो देखेंगे तो इन पर उनका क्या रिएक्शन होगा. धर्मेंद्र खुद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अक्सर ही तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं.

